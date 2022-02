Cabildo de Fuerteventura aprueba por casi por Unanimidad moción en defensa de la pesca artesanal frente a los planes de gestión de las zonas ZEC marinas de Canarias

El objetivo de la Corporación insular y el sector pesquero majorero es que el Estado modifique algunas de las limitaciones que se imponen, permitiendo compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo de la pesca artesanal en Fuerteventura, ya que estas restricciones podrían ocasionar el cierre definitivo de la actividad de muchos profesionales. La moción ha sido aprobada por casi la totalidad del plenario, con la excepción de dos abstenciones.



Para el presidente insular, Sergio Lloret López, lo que buscamos es expresar la voluntad de la institución insular y hacer un llamamiento sobre un asunto que afecta al sector pesquero, el deportiva, así como las infraestructuras portuarias y de otro tipo”.



David de Vera explicó que “las limitaciones afectan al sector pesquero, puesto que se aplican los mismos criterios para la pesca artesanal canaria que para las grandes industrias pesqueras a nivel nacional. No afecta sólo a la pesca, sino también a las actividades recreativas y tradicionales de Fuerteventura”.



De Vera destaca la importancia de “permitir la coexistencia de la pesca artesanal y polivalente que se desarrolla en Fuerteventura y la conservación ambiental del entorno marino”.



Para la consejera de Turismo, Jessica de León, “esto no pone en jaque sólo la industria pesquera artesanal, sino que influye a la pesca deportiva y otras actividades como el turismo de pesca. Hacemos un llamamiento a la unión de todos los grupos para hacerle frente, ya que nos afecta como ciudadanos y ciudadanas”.



En primer lugar, se solicita ampliar el plazo de alegaciones de este proceso, que finaliza el próximo 7 de marzo, con la finalidad de poder aportar mayor concreción documental sobre las zonas afectadas, las embarcaciones autorizadas y presión sobre el recurso. Además, se acuerda el compromiso de establecer el compromiso de elaborar un Plan de Pesca Sostenible para Fuerteventura que permita compatibilizar estas actividades con la protección del Medio Ambiente, así como una mesa de trabajo para continuar avanzando hacia un mismo objetivo.



Entre estas alegaciones, el Cabildo pide que se permita de forma excepcional la captura de cebo vivo (carnada) en las zonas ZEC de Fuerteventura a aquellas embarcaciones destinadas a la pesca artesanal y polivalente en Fuerteventura. En este caso, bajo la regulación de las cofradías o la Dirección General de Pesca.



Asimismo, se exige que se instalen balizas ambientalmente sostenibles o algún tipo de fondeo en estas zonas, con el objetivo de permitir el desarrollo de la pesca a embarcaciones artesanales y polivalentes de determinados recursos de litoral, sin dañar las zonas de sebadal y permitiendo la coexistencia de la conservación ambiental y el desarrollo pesquero.



Se solicita, además, la autorización de aquellos usos y actividades deportivas o recreativas en zonas ZEC, siempre y cuando su desarrollo no afecte al estado de conservación de los hábitats y las especies de interés comunitario. Además de sostener la compatibilidad de las infraestructuras marítimas y portuarias existentes o previstas.



Para la Corporación insular es fundamental atender las demandas del sector pesquero, ya que estas limitaciones podrían suponer el cese de la actividad, al igual que ocurre con las restricciones previstas a la pesca profesional en el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo de Canarias (POEM) o la reducción de cuota y embarcaciones destinadas a la pesca de la Tuna en Fuerteventura.