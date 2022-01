Ayuntamiento de Antigua aprueba los Presupuestos del Municipio para 2022 en 14.130.000 euros

El Ayuntamiento de Antigua aprueba este jueves 27 de enero en sesión plenaria ordinaria, presidida por el alcalde, Matías Peña García, los Presupuestos Generales del Municipio para el ejercicio 2022 que ascienden a 14.130.086,75 euros.



La rápida presentación y aprobación de los Presupuestos Municipales en el primer mes del año, permite agilizar la inversión en proyectos, licitación y contratación de obra, señala el regidor municipal.



Unos presupuestos ajustados y adaptados a la reducción fiscal de 1,5 millones de euros que al igual que en el 2021, dejan de recaudarse en el 2022, al haber aprobado de nuevo una rebaja fiscal en beneficio de impulsar la economía empresarial y familiar del Municipio.



El Presupuesto General del Municipio de Antigua ha sido aprobado, a excepción del grupo popular, por todas las fuerzas políticas presentes en la sesión plenaria, señala el alcalde, a quienes agradezco su unidad en este contexto económicamente complicado, especialmente al concejal de Podemos en la oposición, cuyo compromiso queda reflejado no sólo en su crítica a la gestión sino también en las alternativas propuestas.



El alcalde felicita y agradece el trabajo desarrollado por todas las concejalías, especialmente de Economía y Hacienda que dirige Juan Pedro Galván Lasso, así como al Interventor y todo el equipo técnico municipal relacionado.



El Presupuesto General de Antigua 2022 mantiene el aumento de Subvenciones destinadas a áreas sociales, educativas, deportivas y del sector primario, garantizando especialmente la atención y ayuda en emergencia social.



Se debe aclarar, que la inversión prevista en inversiones en obras y proyectos no queda reflejada en los Presupuestos Generales aprobados hoy, sino que serán complementados con las Modificaciones Presupuestarias previstas para licitar y ejecutar más de una veintena de proyectos a cargo del Remanente de Tesorería, y añade Matías Peña, siguiendo el criterio de que el Ayuntamiento de Antigua no debe ahorrar sino invertir e impulsar el tejido empresarial, turístico, comercial y de servicios del municipio.