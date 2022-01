AM-CC : El Ayuntamiento de Tuineje renuncia al Plan General de Ordenación.

Según declaraciones de la propia alcaldesa Esther Hernández, Tuineje renuncia a iniciar los trámites para elaborar un plan general de ordenación urbana, manifestando que es un documento que no se podrá terminar en esta legislatura y que resolverá los problemas urbanísticos mediante modificaciones puntuales del planeamiento, pero, hasta la fecha no se ha realizado ninguna que pueda desbloquear los asuntos importantes del municipio.

Según declaraciones de la propia alcaldesa Esther Hernández, Tuineje renuncia a iniciar los trámites para elaborar un plan general de ordenación urbana, manifestando que es un documento que no se podrá terminar en esta legislatura y que resolverá los problemas urbanísticos mediante modificaciones puntuales del planeamiento, pero, hasta la fecha no se ha realizado ninguna que pueda desbloquear los asuntos importantes del municipio.