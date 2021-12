Las familias se forman en inteligencia artificial gracias a los talleres del Cabildo de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura, desde el área de Nuevas Tecnologías, que dirige Jonathan Gil, continúa impartiendo talleres de iniciación al concepto de inteligencia artificial (IA) dirigidos a familias. Esta acción formativa llega ahora a los telecentros de la Red Semilla de Tesejerague y Triquivijate, tras haberse pasado ya por en Tesjuate, Tuineje, Vega de Río Palmas, Tindaya, Pájara y Caleta de FusteEl consejero insular, Jonathan Gil, explica que “estamos rodeados de sistemas y aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial y nuestra sociedad no es consciente ni de los peligros que tiene, ni de las limitaciones que causa. Si no conocemos cómo funcionan, no sabremos preguntar sobre ellos ni enfrentarnos a los posibles problemas"Por ello desde el Cabildo de Fuerteventura se considera importante comenzar un movimiento de concienciación de la sociedad en general, de las familias y de la opinión pública, ya que es fundamental que todas las personas puedan aprender acerca de la inteligencia artificial y debatir sobre sus aspectos éticos.Estos talleres de formación inician a las familias acompañadas de sus hijos/as, de forma amena y con herramientas digitales de acceso gratuito, a los conceptos básicos de la inteligencia artificial, y a su perspectiva actual y futura de transformación de los trabajos actuales y la creación de nuevas profesiones en el futuro.