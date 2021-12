La FECAI pide al Gobierno de Canarias agilizar los Programas de Formación de Alternancia con el Empleo y el FDCAN 2022-2026

En el orden del día se abordaron, entre otros asuntos de interés para Canarias, temas específicos que afectan a la isla de Fuerteventura y que el presidente insular planteó en la asamblea como son la homologación de las aulas para los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAES), el estado de las transferencias de la Dirección General de Costas a la Comunidad Autónoma, la financiación del Gobierno de Canarias hacia los cabildos en materia de carreteras, y el estado del expediente del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el periodo 2022-2026 “que nos afecta a la previsión de las actuaciones que tenemos que contemplar en nuestro presupuesto”, señaló Sergio Lloret.







Respecto a los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAES), se abordó la preocupación general de los cabildos por la no homologación de aulas por los criterios establecidos por del Ejecutivo regional, lo que ha impedido la y desde el Cabildo de Fuerteventura se elaboró un texto que fue consensuado con todas las instituciones insulares para que el Gobierno de Canarias agilice esta tramitación “y que ello no sea motivo de exclusión y se saque una nueva convocatoria para dar cabida con esos criterios los muchísimos PFAES de ayuntamientos y cabildos que no han podido desarrollarse por la no homologación de las aulas”, declaró el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López.







Desde el Cabildo majorero también se planteó la necesidad de convocar de forma urgente una reunión con el Ejecutivo autonómico para ver cuándo se aprueba el nuevo Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para el periodo 2022-2026 y que “vía modificación presupuestaria se consignen los 160 millones de euros en los presupuestos del Gobierno autonómico, porque estos son recursos que corresponden a los ayuntamientos y los cabildos y no los 80 millones que hay consignados”. La propuesta fue respaldada de forma unánime por todos los cabildos, “ya que se está condicionando la ejecución de muchísimas actuaciones”, señaló Sergio Lloret.







En materia de carreteras, el presidente insular puso sobre la mesa la necesidad de que se abonen no sólo las cantidades atrasadas como se había comprometido el Gobierno regional sino también que en los presupuestos autonómicos se recoja la financiación para el mantenimiento de la red de interés regional, “que es una obligación del Gobierno de Canarias”, matiza Lloret, ya que aunque la gestión de esas carreteras fue transferida a los cabildos, el Gobierno autonómico aprobó una partida económica para su mantenimiento que no se ha abonado a los cabildos.