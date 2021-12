Fuerteventura sube a nivel 3 y Lanzarote baja a nivel 1 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos

El promedio de la tasa de IA a 7 días en el conjunto de Canarias y por islas aumentó en torno a un 21,2%, de manera que, de un promedio diario de 81,2 casos por 100.000 habitantes, se pasó a 98,4 casos en esta última semana.

El mayor ascenso se observa en la isla de Fuerteventura, aunque en general se mantiene la tendencia creciente en la última semana para este indicador.

Todas la islas se encuentran en nivel de riesgo medio, excepto Fuerteventura que se encuentra en nivel de riesgo alto, mientras que La Gomera y El Hierro están en nivel de riesgo bajo y muy bajo.



El promedio diario de tasa de IA a 14 días se incrementa en mayor o menor proporción en todas las islas y, por tanto, en el conjunto de la Comunidad Autónoma, y asciende en riesgo alto. Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se encuentra en nivel de riesgo alto; Tenerife, La Gomera y La Palma se encuentra en riesgo medio y El Hierro en circulación controlada.



La evolución de las incidencias acumuladas responde a la relajación general en el mantenimiento de medidas no farmacológicas de prevención (mascarilla, distancia física, ventilación, lavado de manos) a pesar de que han demostrado sobradamente su eficacia. Por tanto, la Consejería de Sanidad insiste en la necesidad de mantener las medidas de prevención para evitar riesgos de transmisión de la COVID-19: uso de mascarilla cubriendo perfectamente nariz y boca cuando esté indicado, especialmente en interiores; respeto de la distancia social; mantener ventilación cruzada y la higiene de manos.



Indicadores asistenciales



En cuanto a los indicadores asistenciales, el promedio diario de camas hospitalarias convencionales ocupadas durante la última semana por pacientes COVID-19 aumenta un 22,7 % respecto a la semana anterior, siendo en promedio 173 las camas ocupadas, si bien el porcentaje de ocupación se encuentra en nivel de riesgo bajo en las islas, excepto en La Palma y El Hierro que están en riesgo muy bajo.



El número de camas UCI ocupadas mantiene la tendencia ascendente que comenzó hace tres semanas, con un promedio en el conjunto de la Comunidad Autónoma de 35 camas ocupadas en la última semana, un porcentaje de ocupación del 7% y riesgo bajo. La mayoría de las islas continúan en nivel de riesgo muy bajo en ocupación de camas UCI, excepto Tenerife y Gran Canaria que se encuentra en riesgo bajo y Fuerteventura que se encuentra en riesgo alto.



La mediana de edad del total de personas hospitalizadas por COVID-19 en los últimos 14 días es de 65 años y medio.



Cambio en indicadores para valoración de riesgo



El informe también detalla en el caso de Tenerife y Gran Canaria, que ambas islas se encuentran en nivel de alerta 1, ya que el pasado 23 de noviembre la Comisión de Salud Pública aprobó el documento de Indicadores para la valoración de riesgo y niveles de alerta de transmisión de COVID, que modifica al alza los umbrales en los indicadores del bloque I, relativos a la difusión del virus en la comunidad, y concede mayor protagonismo al bloque II de indicadores, relacionados con la presión asistencial.



De esta manera, aunque desde hace 4 semanas ambas islas experimentan un aumento constante y progresivo en todos los indicadores de ambos bloques, especialmente del bloque I, no superan los umbrales establecidos para el bloque II en ese documento. Por ello, aunque Gran Canaria y Tenerife son las islas que más cerca estarían de un aumento de nivel, no cumplen aún criterios para ello y los datos indican que ambas pueden continuar en nivel de alerta 1, si bien apuntan a un aumento de nivel en la próxima evaluación si se mantiene la tendencia al alza de los indicadores.