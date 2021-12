En Fuerteventura Cabildo y los 6 ayuntamientos trabajan para intentar frenar los contagios por COVID

El Cabildo de Fuerteventura y los seis ayuntamientos de la isla trabajan para intentar frenar el avance de contagios de la Covid-19 y reducir al mínimo los posibles efectos negativos que las mismas puedan tener en la economía y en la realización de eventos y actividades deportivas, fundamentalmente.







Ante la sexta ola de la pandemia se vuelve a incidir en las medidas preventivas como son, además de la vacunación, el uso de la mascarilla, mantener la distancia de seguridad y ventilar los espacios cerrados. Preocupa principalmente el ocio nocturno, por ser la actividad que mayor transmisión de contagios está registrando, si bien más allá de plantearse un cierre de esa u otras actividades que pueden reunir aglomeraciones, las autoridades sanitarias recomiendan más vigilancia y el cumplimiento riguroso de las medidas sanitarias.







Así se puso de manifiesto en la Mesa de Coordinación de Sanidad celebrada esta mañana en el salón de plenos del Cabildo bajo la presidencia de la máxima autoridad insular, Sergio Lloret López., y con asistencia de consejeros y portavoces de la Corporación cabildicia, alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la isla (excepto Tuineje), representantes del Área de Salud de Fuerteventura, Gerencia del Hospital Insular, Dirección Insular de la Administración del Estado, y Servicio de Seguridad y Emergencias y Policía Canaria.







A día de hoy no existe en Fuerteventura una fuerte presión hospitalaria en cuanto a afectados en planta y en UCI, pero no hay que bajar la guardia, advierten los sanitarios, porque el seguimiento de casos activos sí que está afectando a la atención primaria y eso puede ocasionar problemas en la atención y diagnóstico de otras enfermedades que no son detectadas a tiempo al pasar a engrosar las listas de espera.