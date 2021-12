El PSOE presenta enmiendas por valor de casi 32M€ al proyecto de presupuesto del Cabildo de Fuerteventura para el año 2022

El grupo socialista considera que otra Fuerteventura es posible yenmienda una cuarta parte del presupuesto para implementar medidas sociales, económicas y medioambientales



Es inconcebible que las cuentas de la primera institución de la Isla no contemplen ni un solo euro para ayudas a las pymes y autónomos el año próximo



10 de Diciembre de 2021



El PSC PSOE presenta enmiendas al proyecto de presupuesto del Cabildo para el año 2022 por valor de 31.900.371,34€ aportando propuestas, medidas y acciones destinadas a implementar las políticas sociales, económicas y medioambientales, acorde con los tiempos que nos toca

vivir, y sobre todo para tratar de corregir las deficiencias del

documento presentado por Sergio Lloret, CC y PP que se afanan en sus esfuerzos involucionistas y sin visión de futuro para Fuerteventura.



El proyecto de presupuesto presentado es una mala copia del presupuesto del presente año que elaboramos los socialistas y que tanto nos costó que apoyaran.





Lloret, CC y PP prácticamente han realizado un corta y

pega en un 85% del documento sin ser conscientes que el presupuesto debe ser un documento vivo que se ajuste a la realidad cambiante de nuestra Isla y que tras dos años de crisis no pueden pretender seguir haciendo lo mismo que hace un año. A situaciones excepcionales se han de aplicar

medidas también excepcionales.



Para los socialistas otra Fuerteventura es posible y no nos resignamos al más de lo mismo que nos ofrece el pacto de fuerzas nacional-nacionalista que gobierno el Cabildo. Esta propuesta de presupuesto no ha sido diseñada para afrontar la incertidumbre, sostener a nuestro tejido productivo, cuidar de los más desfavorecidos, afrontar los retos medioambientales, superar déficits estructurales, ganar

competitividad y apostar por la recuperación de nuestra economía, y por ello enmendamos una cuarta parte de las cuentas.







Sorprende comprobar que esta propuesta de cuentas no contempla subvenciones a PYMES ni tampoco ayudas directas a los más desfavorecidos, ni se ajustan las ayudas al tercer sector, es decir a las asociaciones y colectivos sociales, para que puedan soportar en condiciones dignas el incremento de necesidades al que están haciendo

frente como consecuencia de una crisis que ya dura demasiado y que no sabemos aún cuando finalizará.



Proponemos incorporar una partida de 1.779.378,79€ para el Plan Insular de Cooperación en materia de bienestar social, de atención a las personas mayores y con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, porque los estragos provocados por la pandemia exigen que el Cabildo refuerce la cooperación social con los Ayuntamientos y también, de manera complementaria, incremente las ayudas mediante subvenciones nominadas.



Es fundamental que, en estas circunstancias que nos toca vivir como consecuencia de la Covid19, nuestros mayores y las personas con discapacidad tengan la mejor calidad de vida posible y puedan estar el mayor tiempo posible en sus domicilios, y para ello es preciso incrementar las ayudas y el soporte a las familias y también a los colectivos sociales que colaboran.



El año 2022 va a ser un año clave para la recuperación del empleo y para la reactivación económica de Fuerteventura.

Nos sorprende que la propuesta de presupuesto presentada contemple “0” euros para ayudas a las personas físicas trabajadoras, autónomos y microempresas de nuestra

Isla.