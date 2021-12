Coalición Canaria en Puerto del Rosario lograba conocer en el pleno de ayer plazos para Aprobar el Presupuesto de 2022

“El concejal es conocedor de los plazos que debe de cumplir para llevar a cabo la aprobación del presupuesto y lo que no puede hacer, es poner excusas que sólo sirven para alargar más en el tiempo la aprobación de este presupuesto 2022” afirma Nuria Cabrera, concejala de Coalición Canaria. Con suerte y según declaraciones del concejal, el próximo 14 de enero se celebrará un pleno extraordinario para la aprobación del mismo. Otra de las peticiones fue explicación por parte del concejal del grado de ejecución presupuestaria, "es decir, queríamos que nos explicase qué porcentaje del presupuesto han ejecutado a fecha de hoy.

Pero el concejal curiosamente no disponía de ese dato, pero si lo tiene el alcalde para sus entrevistas de radio, aunque no sabemos qué hay de cierto ”afirma la concejala de CC.



El grupo de Coalición Canaria sospecha que el porcentaje de ejecución es tan bajo, que están esperando a que acabe el año para poder dar un dato más inflado, ya que hasta hace un par de semanas el porcentaje real no fue más que, un apenas, 40% del presupuesto total.



Este porcentaje deja muy claro la pésima capacidad de gestión de este grupo de gobierno, que vende más de lo que hace.