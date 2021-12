Coalición Canaria ( CC ) : Ayuntamiento de Puerto del Rosario aprueba Obras sin presentar Proyecto Previo

El oscurantismo del grupo de gobierno a la hora de no dar información a la oposición llega a estos extremos: aprobar un gasto sin dar a conocer proyecto previo pretendiendo que lo aprueben a ciegas.

“A la hora de preguntar por el proyecto de actuación en el pleno, se nos comenta que el proyecto aún está en redacción. Por lo que no llegamos a entender de dónde sale este importe, si aún no hay proyecto que valore el coste de la rehabilitación y de su entorno”, afirma la portavoz del grupo CC, María Franco.

“Pero no podemos levantar la mano para aprobar un expediente del que no conocemos proyecto y del que no tenemos más conocimiento que un simple importe”, afirma la portavoz nacionalista.