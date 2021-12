CC : Fuerteventura única isla de Canarias que pierde presupuesto tras las enmiendas de los grupos que apoyan al Gobierno

Los diputados del Grupo Nacionalista Canario, Mario Cabrera, Nereida Calero, José Miguel Barragán y Jana González, han puesto en evidencia que Fuerteventura es única isla en la que no crecen los presupuesto y más aún “que pierde dinero”.







En este sentido, recuerdan que ya se partía de una situación inicial de inferioridad, en el borrador, con una cuantía que ascendía a 87.410.172 euros, a todas luces insuficiente, ya que no cubría las demandas de la sociedad majorera.







Desde CC-PNC-AHI “habíamos confiado en que, durante el trámite de enmiendas, se pudiera haber corregido esta situación, pero tras la aprobación de la ponencia y vistas las enmiendas aceptadas vemos como además de ser insuficiente es la única isla que baja el presupuesto, en unos tres millones de euros”, denuncian.







En este sentido la isla se queda con 84.204.841 euros, “cantidad que es injustificable dado que nos encontramos con unos presupuestos expansivos, que no dejan a nadie detrás y que atienden las necesidades de todas las islas, como les gusta decir al Gobierno del cuatripartito”.