Ayuntamiento de Puerto del Rosario continúa reordenando el tráfico tras dar inicio a los trabajos para incorporar nuevas glorietas en varias calles del municipio

Donde antes se producían alteraciones de la circulación o problemas en la seguridad vial, ya no se producirán con esta nueva actuación de mejora para la ciudad y sus calles.









Esta actuación se pone en marcha tras haberse efectuado este viernes, 3 de diciembre, la firma de acta de replanteo entre el Ayuntamiento capitalino y la empresa adjudicataria del contrato, Crispal Islas S.L., en la calle Goya, y en la que estuvo presente el alcalde portuense, Juan Jiménez, junto a la concejala de Tráfico y Contratación, Peña Armas, los concejales de Obras y de Pueblos, José Juan Herrera y David Perdomo, representantes de la empresa contratista, el coordinador de seguridad y salud y agente de la Policía Local de Puerto del Rosario.









La ejecución del nuevo pavimentado de estas nuevas glorietas, por un importe adjudicado de 136.799,93 euros y por un plazo de duración de los trabajos de ocho semanas, se implementará en las intersecciones de la calle Primero de Mayo con Avenida Manuel Velázquez Cabrera, C/ Alfonso XIII con Avenida Manuel Velázquez Cabrera, C/ Barquillos también con Avenida Manuel Velázquez Cabrera, la calle Máximo Escobar con C/ Juan Ismael y C/ Goya con C/ Murillo.









El alcalde capitalino, Juan Jiménez, transcribe el “buen trabajo y la apuesta de este equipo de gobierno municipal por favorecer y mejorar la circulación en estas vías de acceso que actualmente concentran un gran volumen de tráfico, siendo necesarias este tipo de actuaciones con las que se persigue aminorar la circulación, dotar de mayor seguridad vial y dar mayor fluidez al tránsito de vehículos en estas zonas”.









Y añade, “tras incorporar la glorieta entre la calle Duero y Secundino Alonso a iniciativa de este equipo de gobierno y que tanta expectación causó, cabe decir que tras varios meses de utilización, los conductores/as que transitan por esta zona se muestran agradecidos por esta ejecución que alivia la conexión con distintas calles y ha mejorado mucho el tráfico de la zona”.









Por su parte, Peña Armas, concejala de Tráfico, recuerda que “desde el inicio de la legislatura hemos trabajado intensamente en la mejora de las vías de Puerto del Rosario y lo seguimos haciendo. Con la construcción de estas glorietas damos respuesta a las demandas ciudadanas, resolviendo los problemas de tráfico que a día de hoy se generan”.









Debido a estas obras, se generarán algunos cortes en el tráfico durante la ejecución de las mismas, por lo que se pide consideración vecinal teniendo en cuenta la importancia de esta iniciativa que mejorará el tránsito y la seguridad vial.









Los concejales de Obras y de Pueblos, José Juan Herrera y David Perdomo, subrayan la necesidad acometer estas actuaciones imprescindibles en nuestras calles del municipio que conectan con los distintos barrios y que vienen a mejorar la incorporación a los distintos núcleos urbanos, por lo que solicitamos la colaboración de la ciudadanía en este sentido”.