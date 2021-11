Primera Regata tiene un comienzo épico de la Fuerteventura Kitefoil world Series 2021

“Con unas condiciones favorables, la Fuerteventura Kitefoil World Series sirven para mostrar que la isla no solo está abierta en verano, sino también en invierno, por lo que muchos deportistas nos visitan porque saben que pueden practicar deportes de viento y ola los 365 días del año”, declara Julia Castro, kitesurfista profesional y coorganizadora de la competición.

“Dentro de lo que cabe ha estado bastante bien, aunque he cometido bastantes fallos que quiero mejorar mañana, pero estoy contenga en general con cómo me ha ido, sobre todo porque he conseguido salvar situaciones complicadas”, declara Pulido, que apenas lleva tiempo compitiendo en la modalidad de carreras de kitefoil.