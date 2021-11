Fuerteventura sube, el próximo lunes 15 de Noviembre , a nivel de alerta 2 ante la evolución de sus indicadores epidemiológicos

El 80% de las personas ingresadas en unidades de críticos diagnosticadas durante las últimas 2 semanas, no había recibido la pauta de vacunación completa y el 54,4% de las personas ingresadas por COVID y diagnosticados en los últimos 14 días no tenía patologías previas, este porcentaje se incrementa en pacientes sin vacunar en los que el 57,1% no tenía otras patologías conocidas.