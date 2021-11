Foro de Tecnología y Turismo de Fuerteventura arranca el miércoles 24 de noviembre

La industria de los eSports genera un impacto mundial de unos mil millones de euros y cuenta con un número de seguidores que se sitúa entre los 850 millones y 950 millones de personas que siguen diariamente las competiciones de videojuegos en un contexto más profesional.







Son datos que desvela el director de eSports&Gaming en Auren Spain, Emilio Hurtado, para dar cuenta de la envergadura de una industria que no para de crecer y que también tendrá un espacio preferente en el Foro de Tecnología y Turismo de Fuerteventura que se celebrará este miércoles y este jueves en el Palacio de Formación y Congresos.







Hurtado participará en la primera mesa de trabajo que estará dedicada al entretenimiento y su aporte al sector turístico donde destacará que “la industria de los videojuegos (incluidos los eSports) ahora en España hace más del doble de facturación que la industria del cine y de la música juntas”.







Para Hurtado, el gaming se contemplaba hace unos años únicamente como un fenómeno aislado que se utilizaba para una explotación comercial muy concreta, pero, desde hace tres o cuatro años, “hemos visto que tienen una caracterización tan descentralizada, tan tecnológica, tan transversal que permite que se pueda ligar con otras industrias ligadas al entretenimiento, el cine, la música e, incluso, la danza”.







Tiene un modelo de negocio transversal, insistió, “que le permite incidir en otras industrias más transversales como la turística”.







Hurtado despejará las claves para conocer cómo conjugar cine y gaming en las Islas Canarias, cómo paquetizar la oferta turística para los eSports o cómo movilizar a un público que se ajusta a unas necesidades que la sociedad tradicional no es capaz de cubrir.





El Foro de Tecnología y Turismo de Fuerteventura se celebrará los días 24 y 25 de noviembre, bajo el lema Win Win to the future, con el objetivo prioritario de no perder el espíritu con el que nació el Congreso Fuerteventura y Turismo 4.0.