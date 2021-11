En Fuerteventura primeros resultados de los sondeos en una cueva del Junquillo determinarían su ocupación en época preeuropea

Atendiendo a los primeros resultados, los trabajos arqueológicos parecen constatar finalmente la presencia de materiales de época preeuropea.







Los trabajos arqueológicos fueron adjudicados a la empresa Arenisca. Arqueología y Patrimonio, hallándose restos de cerámica con decoración característica de la cultura aborigen, así como cuentas placas elaboradas con conchas, también propias de los mahos.







Según Tarek Suleiman, de la empresa Arenisca, una vez obtenidos estos primeros descubrimientos, se procederá a esperar las dataciones de Carbono 14 y al análisis de los materiales arqueológicos obtenidos, en lo que en un principio parece ser un espacio utilizado para el procesado de alimentos.







Sin embargo, los restos de cerámica encontrados no son los habituales en este tipo de yacimientos, apreciándose una cerámica de menores dimensiones, por lo que no se descarta su posible uso no sólo para el procesado de alimentos, sino también como hábitat.