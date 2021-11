El I Festival Internacional de Ecoexperiencias de Fuerteventura amplía su programa

La Doctora Davinia Moreno forma parte del equipo de científicos que desde los yacimientos de Atapuerca, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CNIEC) y el Museo de la Evolución Humana (MEH) han revolucionado el turismo de una capital de la España vaciada como es Burgos y han ayudado al desarrollo económico y social no sólo de esta provincia sino de toda Castilla y León.

