CC de Fuerteventura forzará el incremento de efectivos de Cuerpos y Fuerzas del Estado a través de los PGE

El líder de los nacionalistas majoreros insistió que “la situación en materia de Seguridad ha empeorado en los últimos 20 años cuando Fuerteventura no ha dejado de crecer en población ni en sectores como el turístico”.

En este contexto, apuntó “al abandono del Estado y del propio Gobierno de Canarias que están permitiendo que crezca la inseguridad ciudadana” y anunció la solicitud de la convocatoria de la Comisión de Seguridad del Cabildo de Fuerteventura de forma urgente “para abordar la situación y dar traslado de las deficiencias que en materia de Seguridad están incrementándose de forma exponencial en Fuerteventura”.







Al respecto, señaló, además, que “este incremento de la inseguridad no viene asociado a un incremento de las denuncias porque en una isla como esta, donde las distancias son las que son, a los vecinos de la zona de Gran Tarajal se les obliga a acudir a Morro Jable los fines de semana para presentar una denuncia porque el acuartelamiento de la Guardia Civil de esta localidad no abre los fines de semana”.







García mostró su preocupación porque “esta falta de seguridad convierta a la Isla en un coladero para quienes trafican con drogas” por lo que exigió a los Gobiernos del Estado y Canarias “a hacer un ejercicio de responsabilidad”.







Por su parte, el secretario general nacional de Coalición Canaria y senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, anunció que ya ha registrado en el Senado la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para abordar un problema que “preocupa y mucho, en primer lugar y el más importante porque es fundamental garantizar la seguridad de los 120.000 majoreros y majoreras y de quienes visitan la Isla y, en segundo, porque Fuerteventura no puede afrontar una recuperación de su motor económico, el turismo, si crece la delincuencia”.