PSOE Fuerteventura denuncia que el Cabildo presidido por Lloret con CC y PP solo ha ejecutado el 27% de presupuesto a menos de tres meses para que acabe el año

El Cabildo Insular de Fuerteventura tan solo ha ejecutado el 27% de su presupuesto para el presente año, según ha podido conocer el grupo socialista del Servicio de Presupuestos de la propia Corporación Insular. Para el PSC PSOE esta situación es inaudita y especialmente dramática en un año como este, sobre todo porque nuestra Isla es la más afectada social y económicamente por la crisis derivada de la Covid19.



Por ello hacemos un llamamiento al presidente Sergio Lloret y a sus socios de CC y PP para que reconduzcan de forma inmediata esta situación, y si necesitan ayuda que la pidan.



El grupo de gobierno que lidera Lloret con el apoyo de la nacionalista Lola García y el popular Claudio Gutiérrez ha conseguido lo que nadie había logrado antes que ellos: contar con el mayor presupuesto de la historia de nuestra Isla y no ser capaces de ejecutar más que una cuarta parte del mismo, y eso estando flexibilizada la regla del gasto para

poder afrontar la crisis.



Este grupo “del des-gobierno” se ha dedicado en cuerpo y alma desde que llegaron al poder en marzo a sacarse fotografías y prometer mucho humo en sus notas de prensa e intervenciones en los medios de comunicación;

se han estado vendiendo como solución a un problema que no existía y sin embargo sí que se están convirtiendo ellos en un serio problema para Fuerteventura, por su incompetencia e irresponsabilidad.



Por desgracia son muchos los ejemplos de esta incompetencia: los 11 millones de euros del Cabildo para ayudas a Pymes y autónomos que están aún sin comenzar a gestionar; el medio millón de euros en subvenciones para estimular las contrataciones que no está resuelto ni de lejos; decenas de millones de euros de obra pública que está aún sin licitar; y así un largo etcétera.



Para el PSC PSOE ya no es admisible ninguna excusa, ni técnica ni política. Han tenido tiempo para conspirar, enredar y llenar de inestabilidad todas las instituciones de la Isla pero lo tienen para ocuparse de gestionar lo que es ahora su responsabilidad al frente de esas mismas instituciones.