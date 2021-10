Mayra Marichal ( AMF ) reclama “intrínseca relación” entre Memorial de Pesca Silvestre de León y Fiestas Patronales de Puerto del Rosario,denunciando su exclusión del programa “en base a mentiras”

Miércoles, 6 de octubre de 2021.- El grupo municipal de Asambleas Municipales de Fuerteventura en Puerto del Rosario (AMF) a través de su portavoz, la concejala Mayra Marichal, ha querido denunciar hoy la actitud del grupo de gobierno del Consistorio capitalino, a la luz de las declaraciones hechas públicas por su concejal de Festejos, David Perdomo, en un medio de comunicación público, en el que “ha negado” la intrínseca vinculación entre el Memorial de Pesca Silvestre de León, que“comienza este año el día 7 de octubre, día de la patrona de la ciudad, Nuestra Sra. Virgen del Rosario”, y las Fiestas Patronales de la capital, dentro de las cuales se ha inscrito históricamente el evento. Recuerda Marichal que Silvestre de León Cabrera fue primer teniente de alcalde de Puerto del Rosario y es por su memoria, “presente en el recuerdo de laciudadanía del municipio como una persona carismática y accesible”, por la que se realiza este tradicional evento capitalino que “ha figurado siempre en el programa de actos de las Fiestas de la ciudad y no como un acto externo a las mismas, como ha querido dar a entender Perdomo en sus declaraciones”. Recuerda la concejala de la oposición en la ciudad que “las fiestas de la capital siempre se han caracterizado por tener infinidad de actos organizados para el pueblo por distintos colectivos sociales, sin coste alguno para la administración, tales como el torneo de envite y domino o la exposición de coches antiguos, entre otros, que también han dejado fuera este año de la programación”. En este contexto, la edil de AMF en la capital no aceptani comprende las explicaciones dadas por el concejal de Nueva Canaria, quien admitió haber derivado a los organizadores a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento para la organización del mismo, rechazando su inclusión dentro de la programación de los actos de la festividad de la capital, como históricamente ha sido habitual. Insiste además Mayra Marichal en aclarar que la motivación de los organizadores del evento “nunca ha sido la de querer ahorrarse nada”, en relación a las declaraciones realizadas por David Perdomo concernientes al Plan de Seguridad y Emergenciasrequerido para la celebración del acto y para las fiestas, puntualizando que la organización de este histórico Memorial cuenta con el respaldo económico suficientepara hacerse cargo por sí mismo de tal extremo. “Su único deseo era que el evento apareciera, como en años anteriores, en el programa de las fiestas, por quién era Silvestre de León”, algo que, según la edil de AMF “la ciudadanía conoce mejor que el propio concejal”, del que afirma que “es posible que su desconocimiento, al ser una persona que no pertenece al municipio de Puerto del Rosario, le haga errar” en sus declaraciones, reclamandoque “lejos de corregir su error, mienta descaradamenteen los medios de comunicación”. Esta deplorable situación para un tradicional evento capitalino viene a sumarse a una organización de las Fiestas que, lamenta Marichal, “ha sido un auténtico fracaso desde el primer día”, quien destaca desafortunados hitos históricos para esta edición, como que “por primera vez en la historia de la ciudad el párroco no ha asistido a la presentación pública de los actos, el pregón no llenó todas sus sillas, algunos actos han sido cancelados y la mayoría han estado vacíos de público”, detalla. Por último, Mayra Marichal ha querido hacer llegar a los organizadores del Memorial de Pesca Silvestre de León, que finalmente dará comienzo este jueves 7 de octubre, como cada año, aunque sea fuera de la programación de las fiestas de la ciudad, “todo el ánimo y mis buenos deseos”, que ha hecho extensible a la familia del histórico político capitalino, “especialmente a sus hijos”, al tiempo que, en nombre de la formación AMF ha querido trasmitir “a todas las personas participantes mucha suerte y buena proa”.