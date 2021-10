El ICI presenta guía y talleres en todas las islas para facilitar el autocuidado y fomentar la corresponsabilidad familiar

· El ICI ha organizado actividades a lo largo del mes de octubre, para potenciar el cuidado y la autonomía emocional que finalizarán con unas jornadas en la isla de Tenerife que también se retransmitirán online











La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, aseguró hoy que“ para poder cuidar, dar cariño a nuestros seres queridos, debemos cuidarnos primero a nosotras mismas, aprender a decir que no, a delegar y a despojarnos de la carga mental y la culpa”. La directora presentó hoy junto al consejero insular de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos, Adargoma Hernández, la Guía de autocuidado editada por el ICI “Mala de acostarme” .







Kika Fumero expuso el proceso de creación de la guía, a partir de la elaboración de una encuesta sobre corresponsabilidad durante la pandemia y en la que se evidenció la mayor carga mental de las mujeres frente a los hombres. “A partir de ahí -precisó- se editó la guía con el objetivo de facilitar herramientas a las mujeres para poner su vida en el centro”.











Adargoma Hernández agradeció al ICI esta colaboración y expuso el hecho de que “lamentablemente la pandemia evidenció que el cuidado recaé en las mujeres, mujeres profesionales, mujeres madres, mujeres hijas, y como con esta guía se potencia los derechos y la vida libre que tienen que tener las mujeres en nuestra sociedad”.











Mala de acostarme







La guía, editada por el ICI y elaborada por la experta María Martín Barranco, está estructurada en seis cuadernillos prácticos que permiten tomar conciencia del grado de autodescuido y aprender estrategias de autocuidado personal: “Las descuidadas”; “Mala de acostarme”; “Espejito, espejito”; “Así me gusta”; “No me da la vida”; “Me quiero, me cuido”.







Tras el último cuadernillo, se recogen dos anexos con materiales complementarios para poder abordar el trabajo práctico: uno dedicado a las “Fortalezas vitales” y otro a la “Escala emocional”.







Como señala la autora, el eje central de la guía son “nuestros descuidos, esas cosas que nos parecen «normales» y nos dejan hechas polvo” y va desglosando a través de los cuadernillos indicaciones para que cada mujer, “a su ritmo” vaya redirigiendo estos comportamientos que “siempre tienen resultados perversos”. “El sistema patriarcal nos enseña a desvalorizarnos y despreciarnos mediante mensajes interiores y exteriores omnipresentes e incesantes” añade.







El manual incluye también reflexiones de mujeres que han pasado por el proceso de reconocer las violencias que ejercen contra sí mismas y han emprendido el camino del cuidado de sí.







Tras la presentación oficial, la experta Dácil Alamo Cruz, impartió un taller práctico basado en esta guía, que a través de ejercicios individuales y dinámicas de grupo, facilitan estrategias de autocuidado. Entre otros temas se aborda la falta de atención al bienestar físico, la alimentación, el peso, la imagen personal, el placer, el bienestar emocional y el tiempo de trabajo y ocio.







Dácil Alamo Cruz es consultora en proyectos de Igualdad de Género y tiene una larga experiencia en intervención con mujeres en estado de vulnerabilidad. En su experiencia profesional destaca su trabajo en un centro de mujeres en Canadá, donde adquirió técnicas de intervención feminista para promover la salud mental, luchar contra la pobreza y la violencia y, suscitar la participación ciudadana. Desde hace dos años desarrolla proyectos de cuidado colectivo en Canarias.







La autora de la guía, María Martín Barranco es licenciada en Derecho, consultora especialista en intervención social con enfoque de género, formadora e investigadora en igualdad y autora de los libros "Ni por favor ni por favora", “Mujer tenías que ser” y publicaciones editadas por el ICI como la “ Guía de Autocuidado en la Intervención Social” , dirigida a profesionales que intervienen con mujeres víctimas de violencia de género y el “Plan de seguridad para víctimas de violencia de género” , elaborado tras la declaración del estado de alarma por la pandemia Covid-19.







Inscripción abierta para las jornadas del 27 y 28 de octubre







La presentación de la guía y los talleres, actividades que se realizarán en todas las islas a lo largo del mes de octubre, culminarán con la celebración de las Jornadas internacionales de autocuidado y corresponsabilidad , organizadas por el ICI y que tendrán lugar el 27 y 28 de octubre, en La Laguna Gran Hotel, en la isla de Tenerife de manera presencial, pero también se podrán seguir desde cualquier lugar online tras formalizar la inscripción previa.









http://jornadasautocuidado.com/inscripcion-jornadas. Ya se encuentra abierta la inscripción para ambos formatos a través de la web: