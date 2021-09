Fuerteventura.- Francisco Artiles reelegido presidente del PP en Tuineje y nombra número dos a Esther Hernández

En el desarrollo de la asamblea local celebrada en un local habilitado para la misma en Gran Tarajal, Esther Hernández, secretaria comité local, iniciaba el turno de intervenciones haciendo balance desu secretaría y agradeciendo el trabajo realizado por todos los compañeros “ no solo durante el tiempo que estuvimos en la oposición, si no ahora desde el gobierno municipal, no ha sido un camino fácil, pero estamos viendo día a día como el proyecto del Partido Popular que presentamos en las pasadas elecciones paranuestro municipio estásiendo una realidad, y ha sido gracias al esfuerzo de todos y a las ganas que cada uno de los compañeros ha puesto para que hoy podamos ver grandes cambios en nuestro querido Tuineje”, señaló Hernández.