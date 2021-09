En Fuerteventura se inicia la campaña de protección de la pardela cenicienta 2021

Debido a la contaminación lumínica de las costas, se deslumbran y desvían de su trayectoria natural, dirigiéndose hacia las poblaciones, donde chocan con distintos obstáculos (farolas, luminarias, edificios, coches, etc) y caen al suelo. Aunque no hayan sufrido heridas, no son capaces de levantar el vuelo por sí solas, precisando ayuda para ello.