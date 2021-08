En Fuerteventura Avanfuer realiza un taller de asistencia y primeros auxilios de cetáceos varados en la isla

Durante la actividad se ha impartido conocimientos de primeros auxilios en cetáceos para conocer cómo mantenerlos una vez varan en la costa, hasta que llegan los servicios especializados de la Red de Varamiento, que se encargará de realizar la valoración del animal accidentado y determinará el procedimiento a seguir con el cetáceo.

El taller se han explicado las principales medidas en caso de producirse una llegada a la superficie tanto individual como masiva de estos animales, para lo que ha llevado a la práctica varios simulacros de varamiento con ballenas figuradas, en los que se ha empleado los nuevos pontones de salvamento para cetáceos desarrollados por la Fundación Loro Parque.

Entre las pautas principales, los especialistas destacan algunas como no tocar al animal y mantener una distancia de seguridad, hablar en un volumen bajo para no alterar el estado del cetáceo y evitarle una mayor ansiedad, mantenerlo con el orificio respiratorio despejado, no reintroducirlo al mar antes de que lleguen los servicios especializados y mantener al animal húmedo empleando toallas mojadas o rociando agua del mar cuidadosamente sobre el animal.

Esta iniciativa, coordinada por la asociación Avanfuer, se enmarca dentro de las actividades del proyecto CANBIO del Gobierno de Canarias en conjunto con la Fundación Loro Parque. En esta ocasión, también ha colaborado el Instituto Universitario de Salud Animal de las Palmas de Gran Canaria (IUSA) con el objetivo de ampliar conocimientos sobre la biología de los cetáceos y el protocolo de varamientos y asistencia.

Desde la asociación quieren agradecer a todas las personas su participación en la actividad y han celebrado la gran acogida que ha tenido por parte de la sociedad majorera con la totalidad de inscripciones cubiertas.

Además, en el encuentro se ha contado con la presencia de técnicos de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Fuerteventura y del director gerente de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura , Tony Gallardo C., así como con la directora del Observatorio de Basura Marina, Bárbara Abaroa.

El director de la Fundación Loro Parque, Javier Almunia, ha valorado positivamente la actividad como “un elemento fundamental para verificar el uso de los pontones de rescate de cetáceos que está desarrollando la Fundación” ya que de esta manera podrán determinar “cómo mejorar el diseño para adaptarlos a los animales reales más típicos de Canarias”.

Por su parte, la doctora en veterinaria de la IUSA de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Raquel Puch, destaca que “lo más importante en estas situaciones es llamar al 112 que se encargará de dar el aviso a la Red de Varamiento para la puesta en funcionamiento del personal de Medio Ambiente, personal de apoyo y veterinarios de la propia red”.

Puch destaca que “se debe hacer una valoración veterinaria del animal antes de actuar o devolverlo al mar” por lo que recuerda que lo más importante es “llamar a los cuerpos especializados y mantener al animal varado en las mejores condiciones”.

El director gerente de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura, Tony Gallardo, ha detallado que Fuerteventura cuenta con “profesionales y voluntarios preparados para reaccionar en estas situaciones”, por lo que es preferible evitar “maniobras que pueden producir más daño al animal” y recalca que “se evalúan muchas características del animal antes de reflotarlos al mar, como la edad, el tiempo sin comer, la respiración, etc” por lo que añade que a veces “meterlos en el agua no les da la oportunidad de sobrevivir”.

A la presentación del taller también han asistido el director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias, José Domingo Fernández, la vicepresidenta primera y consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Lola García, la concejala de Playas de Puerto del Rosario, Sonia Álamo y la consejera del Cabildo insular Marlene Figueroa y la senadora Paloma Cerezo .

La vicepresidenta primera del Gobierno insular, Lola García, agradeció a las entidades implicadas la labor que realizan en el rescate de varamiento de cetáceos, ya que “se trata de algo que, por desgracia, ocurre reiteradas veces en Fuerteventura por lo que debemos estar preparados para saber cómo actuar en estas situaciones” y ha añadido que “hay que poner en relevancia talleres como este que permiten conocer los protocolos de actuación, para facilitar el trabajo posterior a los profesionales y generar un entorno seguro para el animal”.