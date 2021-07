Fuerteventura.- Partido Popular de Puerto del Rosario denuncia que no se cumple con el servicio salvamento y socorrismo en las playas del municipio

Fuerteventura.- El Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario denuncia la dejadez del alcalde y de la concejala del área para hacer cumplir las condiciones en que debe prestarse el servicio de salvamento y socorrismo de las playas del municipio, en pleno verano. Después de comprobar las condiciones del acuerdo firmado por el ayuntamiento y la empresa, donde la misma se compromete a aportar una serie de medios y recursos, los populares han visto como no se cumple ni con un 30% .

