El universo barroco de Bach sonará en Fuerteventura el Sábado 24 de Julio con la Orquesta de Friburgo

La Orquesta Barroca de Friburgo representa una de las mejores agrupaciones historicistas que existen, pero su mérito no queda reducido a la incorporación de instrumentos de época, ni al laborioso estudio de las partituras, tampoco al hecho de trasladar con fidelidad los tiempos musicales del pasado.

La Orquesta Barroca de Friburgo representa una de las mejores agrupaciones historicistas que existen, pero su mérito no queda reducido a la incorporación de instrumentos de época, ni al laborioso estudio de las partituras, tampoco al hecho de trasladar con fidelidad los tiempos musicales del pasado.

Está escrita para flauta travesera solista y orquesta de cuerda, formada por violines primeros y segundos, violas y bajo continuo. Es la única de las cuatro que compuso Bach que está escrita en una tonalidad menor. En ella la cuerda se opone a la flauta en una especie de concierto, aunque su forma no es todavía en tres movimientos, característica de períodos posteriores.

Está escrita para flauta travesera solista y orquesta de cuerda, formada por violines primeros y segundos, violas y bajo continuo. Es la única de las cuatro que compuso Bach que está escrita en una tonalidad menor. En ella la cuerda se opone a la flauta en una especie de concierto, aunque su forma no es todavía en tres movimientos, característica de períodos posteriores.