Turismo de Canarias lanza una campaña para captar viajeros que buscan destinos exóticos y de naturaleza

La campaña se apoya en un plan de medios digital con diversas piezas incluyendo un video que impactará al target por medio de publicidad programática y en las distintas redes sociales como Youtube, Instagram y Facebook, además de varias piezas en diferentes formatos de cada plataforma como carrusel o stories, y se ha creado una landing page donde el usuario podrá obtener más información del destino y de la propuesta relacionada con un viaje exótico, siempre bajo el paragüas de la idea creativa de que no puedes decir que has dado la vuelta al mundo si no has recorrido mares de arena, si no has visitado volcanes milenarios y si no has sentido el latir de campos de lava.