Publicada la orden de veda para la temporada de caza 2021 en la isla de Fuerteventura

C) Condiciones de uso del hurón: Se autoriza un máximo de dos hurones por cazador y seis por cuadrilla con licencia clase C.

C) Condiciones de uso del hurón: Se autoriza un máximo de dos hurones por cazador y seis por cuadrilla con licencia clase C.

En la modalidad de caza con arco solo se autoriza un perro por cazador.







E) Condiciones para la caza en cuadrilla: Se compondrán por un mínimo de tres cazadores y un máximo de cinco. En la modalidad de caza con arco se autoriza un máximo de tres cazadores por cuadrilla.







F) Limitaciones al número de piezas cazables: Por cazador y día se autoriza un máximo de tres conejos, o tres perdices morunas, y no habrá límite para la paloma bravía. Por cuadrilla y día se autoriza un máximo de 10 perdices morunas o 10 conejos, y no habrá límite para la paloma bravía. En la caza con arco se autoriza un máximo de ocho piezas por cuadrilla. No habrá límite de piezas de ardilla moruna y animales asilvestrados.