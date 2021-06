PSOE acusa al gobierno del Cabildo de no tener estrategia de I+D+i para Fuerteventura, renunciando a diversificar nuestra economía y abandonando a su suerte al Parque Tecnológico

El grupo socialista en el Cabildo de Fuerteventura acusa al actual grupo de gobierno en el Cabildo Insular de falta total de fundamento al haber renunciado a la diversificación de nuestra economía y a la generación de empleo en sectores no vinculados al turismo, evidenciado en estos cien días de gobierno una ausencia de estrategia para la I+D+i, eludiendo sus compromisos con otras administraciones y empresas y abandonando a su suerte al Parque Tecnológico (PTF).









A finales de mayo pasado el presidente de la Corporación, Sergio Lloret, acompañado de sus dos vicepresidentes, la nacionalista Lola García y el popular Claudio Gutiérrez, anunciaban con bombo y platillo la inversión del Cabildo de 38 millones y medio de euros en distintos proyectos impulsados desde el PTF, y no ha transcurrido más que un mes y ya se cuestiona y se ponen reparos desde el propio Cabildo Insular a esta transferencia de fondos comprometidos.









El PSC PSOE califica de “despropósito” e “irresponsabilidad” esta forma de proceder de la principal Institución de la Isla, que no trasladada ninguna confianza al resto de administraciones e instituciones que colaboran en estos proyectos, ni a los socios tecnológicos, empresas y profesionales que colaboran. La mayor parte de los proyectos que desarrolla el PTF cuentan con la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y el Gobierno de Canarias, así como diferentes ministerios del Gobierno de España y multitud de socios tecnológicos, todos ellos comprometidos con importantes partidas económicas “y que mucho nos tememos que si el Cabildo no aporta su parte no se van a materializar perjudicando a nuestra Isla”.









Los socialistas exigimos al presidente Sergio Lloret a actuar con más fundamento, a su socio necesario CC a aplicar menos demagogia, y al tercero en discordia, el PP, a hacer algo, lo que sea, excepto entorpecer el desarrollo de estos proyectos, la mayor parte de los cuales se enmarcan en el Geo Innovation Program y se encuentran en fases muy delicadas de su desarrollo, y precisamente cuando más necesitan del apoyo institucional el Cabildo Insular se pone de perfil.









El PSC PSOE denuncia los muchos anuncios y notas de prensa en los medios de comunicación hablando de grandes proyectos y de I+D+i, con muchas fotografías y declaraciones, y dependiendo del municipio con más o menos humo y propaganda, pero no constatamos después un compromiso de apoyo real al sector, ni en lo económico ni en la generación de empleo. Todo se queda en humo y propaganda.