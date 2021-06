Fundación DISA acerca el 13 de Junio el teatro clásico más divertido al Auditorio Insular de Fuerteventura

Este festival ya ha recorrido Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y El Hierro, representando no solo La Farsa del Siglo de Oro, también con Eurípides no me Sófocles que te Esquilo, una divertida historia para conocer el origen del teatro en la antigua Grecia, y La Conquista más Pirata, una recreación fiel y rigurosa de los ataques piratas a Canarias.