Fuerteventura.- Partido Popular logra que Puerto del Rosario sea un referente en implantación de energías renovables en asentamientos rurales

Además se aprobó actualizarnos y empezar a usar otros sistemas de captación de energías para autoconsumo, “hay grandes avances en los distintos modos de captar energía solar y de integrarlas en las edificaciones y el entorno, por eso debemos actualizarnos y empezar a usar los nuevos modos de captación de energías para el autoconsumo”, manifiesta Clara Peña.







Los concejales populares proponen facilitar y normalizar el uso de energías renovables integradas en los proyectos de viviendas y haciendo uso de todos los sistemas de captación de luz solar que existe en el mercado, no solo placas solares, también pavimentos, pinturas, ventanas, tejidos, etc.; “Fuerteventura cuenta con una gran fuente natural de energía solar, con unas condiciones climáticas excepcionales, sería imperdonable no aprovecharlas”, declara Clara Peña .







Con la moción del Partido Popular, aprobada por unanimidad, “los vecinos de asentamientos rurales de Puerto del Rosario, podrán instalar también en las cubiertas de sus casas placas solares, cuestión esta que impedía la actual ordenanza municipal , por lo que a partir de ahora cualquier vecino podrá instalar placas para autoconsumo, tanto en los jardines como el la cubierta de su vivienda”, afirma Enseñat.