Fuerteventura.- Partido Popular denuncia el abandono y el mal estado en el que se encuentran las aceras de Puerto del Rosario

Fuerteventura.- Los concejales del Partido Popular de Puerto del Rosario, Fernando Enseñat, Ignacio Solana y Clara Peña vuelven a denunciar el abandono que sufre el municipio, no solo en sus carreteras, sino también el estado en el que se encuentran las acera, que en muchas ocasiones, ni existen o se encuentran en muy mal estado por el desgaste del paso de los años.







“A raíz de la campaña, ‘Envía tu bache, nosotros denunciamos’, muchos vecinos de Puerto del Rosario, nos han pedido que denunciemos también, el mal estado en el que se encuentran las aceras del municipio: poco accesibles, con socavones, plaquetas levantadas, e incluso agujeros sin tapar”, denuncia Enseñat.







Si ya hace una semana los concejales del Partido Popular de Puerto del Rosario, reclamaron un plan de asfaltado urgente para el municipio, el cual hay que recordar, que fue denegado por la mayoría de gobierno, ahora exigen unas aceras dignas y en condiciones, arreglando las ya existentes y adaptándolas al plan de accesibilidad vigente.







Un problema el del mal estado de las aceras que afecta tanto a los pueblos y barrios del municipio, como a las calles del centro de la capital.







“Los vecinos también se quejan de que las actuaciones que realiza el ayuntamiento en distintas calles no tienen sentido, son obras aisladas sin conexión, no cumplen con la normativa, ensanchan aceras por donde no pasa nadie y eliminan aparcamientos en calles residenciales”, afirma Ignacio Solana.











Para los populares de Puerto del Rosario, el ayuntamiento sigue sin querer escuchar y mejorar las condiciones del municipio, algo que como ya han dicho en más de una ocasión, generaría empleo en el ámbito de las obras públicas, y promovería muchos puestos de trabajo.







“No es la primera vez que los vecinos sufren accidentes por el estado de las aceras y el grupo de gobierno sigue sin actuar y afrontar este problema”, se preocupa Solana.











Los populares, esperan que por una vez, el grupo de gobierno, no haga oídos sordos a las quejas y denuncias de los vecinos, y ponga en marcha “en lugar de gastar el dinero en obras aisladas y dispersas, un plan real, planificado y organizado que termine con la problemática con la que se encuentran cada día los vecinos con las aceras y carreteras”, termina Fernando Enseñat