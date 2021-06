Fuerteventura.- Nereida Calero reclama a Sanidad que se aborde con urgencia la construcción de un nuevo centro de salud en Corralejo

La diputada por Fuerteventura del Grupo Nacionalista Canario, Nereida Calero, ha reclamado hoy al consejero de Sanidad que aborde con urgencia la construcción de un nuevo centro de salud en Corralejo, Fuerteventura; ya que la falta de espacio está acarreando múltiples problemas en la gestión de las citas y atención a los pacientes.







“Desde el año 2019 estamos interesándonos por este asunto y a pesar de que el Ayuntamiento cedió el suelo desde entonces, vamos por mitad de 2021 y sabemos que tiene el presupuesto para encargar ese proyecto”, afirmó la diputada.







La realidad es que, “tal y como nos habían advertido los sanitarios, las obras de ampliación han resultado insuficientes dado el crecimiento poblacional del municipio y los facultativos tienen que compartir las consultas con los problemas que esto genera”, denunció.







Entre otros, imposibilita dedicar el tiempo adecuado a cada paciente en las consultas y reduce el horario de atención con lo que genera un aumento de las listas de espera. A esto hay que añadir que “el dermatólogo no va porque no tiene sitio, no se ha dotado de servicio rehabilitación porque la sala se está usando como zona COVI y no hay sala de juntas para todo el personal, por lo que no pueden hacer ni reuniones de equipo.







“Y el colapso del centro se da incluso cuando aún no tenemos el turismo al 100%. Porque es un municipio con unas 20.000 camas turísticas y otras tantas de alquiler vacacional, la atención tiene que ser más eficaz, ya que atender a un turista supone más tiempo, y si habilitaran un centro especial de atención de urgencias, “permitiría quitar las guardias a los médicos que pasan consulta, y poder disminuir las listas de espera”.