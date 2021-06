Fuerteventura.- Coalición Canaria abandona el pacto en Antigua y pasa a la oposición “para poder trabajar por el municipio”

El Consejo Político local de Coalición Canaria en el municipio de Antigua acordó en la tarde de ayer romper el acuerdo de gobierno que mantenía hasta el día de hoy con ALxAN por los graves incumplimientos que han impedido a los nacionalistas “trabajar por y para los vecinos y vecinas de este municipio majorero”.







Tal y como se explicó en la reunión del máximo órgano político de CC en Antigua el compromiso nacionalista con el municipio y su ciudadanía era el de trabajar por la mejora del municipio, con la ejecución de los objetivos marcados en el programa electoral y en el pacto de Gobierno; “algo que ha sido imposible por la continua negativa y empeño del alcalde, Matías Peña”, que sistemáticamente ha bloqueado e imposibilitado el trabajo de la formación nacionalista.







Desde CC en Antigua se señala que por encima de “los desprecios, desplantes y faltas de respeto” a los que se ha sometido a la concejal nacionalista CC, Nairobi Mesa, “es la imposibilidad de trabajar por y para los vecinas y vecinas de Antigua lo que justifica esta ruptura”.







“Nosotros asumimos un compromiso ante el pueblo de Antigua y no podemos permitir que ese compromiso no pueda ejecutarse porque no se nos deje trabajar”, señaló Mesa quien añadió que “CC es una formación responsable, coherente y comprometida y no queremos gobernar por gobernar, como sí hacen otros; nosotros queremos gobernar para mejorar nuestro municipio y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas y si no nos dejan preferimos pasar a la oposición y, desde ahí, con lealtad y responsabilidad con Antigua, aportar nuestro conocimiento y trabajo”.







Para los nacionalistas de Antigua “cuando no se deja trabajar a un concejal no se falta al respeto a una formación política; se le falta a los vecinos y vecinas del municipio y eso no lo vamos a permitir”.







En la reunión de ayer por la tarde se dio cuenta de los numerosos incumplimientos del pacto y de las reiteradas quejas transmitidas al alcalde que se ha negado “una y otra vez” a convocar la mesa de seguimiento del pacto para analizar los problemas que estaban surgiendo. Tampoco ha querido Matías Peña responder las cartas enviadas por máximo responsable nacionalista en Fuerteventura, Mario Cabrera, para que se apartara de sus funciones al concejal nacionalista, Juan Pedro Galván, al que CC quiso retirar de sus competencias “por su manifiesta incapacidad para dar respuesta a las responsabilidades que tiene asumidas”.







Coalición Canaria “no puede permitir que un concejal que se presentó con sus siglas no esté a la altura del compromiso adquirido con el pueblo y por eso pedimos que se le retiraran competencias” algo que el alcalde “más pendiente de su comodidad que de que se resuelvan los problemas, “ignoró una y otra vez”. “En un momento como el actual”, agregan los nacionalistas, “no podemos permitir que áreas como Desarrollo Local, Hacienda o Empleo estén en manos de un concejal de Coalición Canaria que no está a la altura del trabajo encomendado y ni se ha estado trabajando ni se ha cumplido la hoja de ruta trazada en nuestro programa electoral y en el pacto de Gobierno con el beneplácito y aplauso del alcalde”.







Por ello, Coalición Canaria decidió ayer abandonar el pacto de Gobierno “y pasar a la oposición” para “poder trabajar por Antigua” porque “a nosotros no nos ata ni el deseo de un cargo ni la necesidad de un sueldo sino nuestro compromiso con Antigua que seguiremos desarrollando a partir de ahora desde la oposición; con la misma fuerza y las mismas ganas”.