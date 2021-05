INNSiDE Fuerteventura acoge la exposición gráfica de Lucilla Bellini “Duermevela”

Acerca de Meliá Hotels International:

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en más de 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham.

La Compañía es líder mundial en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio.

Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera más sostenible de España y Europa en 2020 según el último Corporate Sustainability Assesment de SAM, así como la séptima compañía del mundo (y primera del sector turístico) en gestión sostenible, según el Wall Street Journal.

Meliá Hotels International también forma parte del IBEX 35 y es la hotelera española con mejor reputación corporativa (Ranking Merco).