Lavandera ( PSOE ) : CC ha convertido a Fuerteventura en una zona industrial que afecta negativamente a nuestro paisaje y al turismo que hoy defienden

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por Fuerteventura Iñaki Lavandera apoya en el Pleno de la Cámara regional una iniciativa para la reactivación turística en Canarias, y reconoce el “esfuerzo” del Gobierno de España y del Gobierno canario para impulsar la conectividad aérea con las islas y las ayudas de la Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias de apoyo al sector turístico







“Fuerteventura como isla turística no pide trenes de miles de millones de euros ni centrales hidroeléctricas ni puertos de 100 millones que esperan aún por barcos, sólo pedimos respeto, solidaridad, ayuda para nuestra gente y prosperar sin que nos expropien”, afirma Lavandera







Canarias, 12 de mayo de 2021.- El diputado del Grupo Parlamentario Socialista por Fuerteventura Iñaki Lavandera acusó este miércoles [12] a Coalición Canaria (CC) en el Pleno del Parlamento de Canarias de llevar a cabo una gestión en la isla durante años con consecuencias negativas en su medioambiente y en el turismo, y de convertirla en una “especie de zona industrial” que rompe su paisaje, “afectando de forma negativa al sector turístico que hoy defendemos y que vuelve a llenar algunos bolsillos, y no precisamente el bolsillo de los majoreros”.



Lavandera intervino durante el debate de una iniciativa sobre la reactivación turística en Canarias apoyada por los socialistas porque, según aclaró, este apoyo también supone “reconocer” que el Gobierno de España ha puesto 100 millones de euros para Canarias a través de la Estrategia de Resiliencia Turística de Canarias, cuyo convenio está pendiente de firmar, además de los proyectos que se acojan a los 3.400 millones de euros del Plan de Modernización y Competitividad del sector turístico.







El diputado socialista recordó que para impulsar la reactivación turística de Canarias hay que tener en cuenta la “realidad” de las islas originada en las últimas décadas, en especial en Fuerteventura y Lanzarote. “Después de 26 años de nacionalismo, con la necesaria complicidad de su sucursal majorera, islas como Fuerteventura han sido vistas desde las capitales como un solar en el que construir apartamentos, meter turistas y llenarse el bolsillo, y no precisamente el bolsillo de los majoreros”.







En su opinión, “los mismos nacionalistas aprobaron masivamente autorizaciones de parques eólicos y fotovoltaicos, que pretenden convertir la isla en una especie de zona industrial, que rompe nuestro paisaje, que afecta negativamente al sector turístico que hoy defendemos, y que vuelve a llenar algunos bolsillos, y tampoco precisamente el bolsillo de los majoreros”.







“Fuerteventura como isla turística no pide trenes de miles de millones de euros, no pide centrales hidroeléctricas de cientos de euros, no pide puertos de 100 millones de euros que esperan aún por barcos, no pide costosos túneles y puentes para unir pequeños barrios, sólo pedimos ser algo más que un solar donde construir apartamentos y aerogeneradores, sólo pedimos respeto, solidaridad, ayuda para nuestra gente, prosperar y no que nos vengan a expropiar. Ser dueños de nuestro propio destino”, añadió.







Asimismo, reconoció el “esfuerzo” que se ha hecho “y se está haciendo” desde el Gobierno de España y del Gobierno de Canarias para impulsar el sector turístico de las islas con los ERTES, los préstamos ICO y su ampliación, las moratorias a alquileres, las moratorias a las hipotecas de los hoteles, las ayudas directas del Ejecutivo autonómico, las ayudas directas del Estado, las ayudas al IBI turístico, y también, el control de la pandemia y la vacunación, “que hará que volvamos a tener esa deseada actividad turística”.







Además, resaltó el esfuerzo que se está realizando por impulsar la conectividad aérea con Canarias, a través de las bonificaciones actuales en las tasas, con los incentivos ya en marcha para el verano, las acciones del propio Gobierno de Canarias “y las que se puedan sumar”.