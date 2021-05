Fuerteventura.- Antigua felicita al Subcampeón de Canarias de Kumite Eloy Santos Crescenti

Fuerteventura.- El martes 4 de mayo en el CEO de Antigua, y delante de sus compañeros de estudio, el joven karateka, Eloy Santos Crescenti, ha sido sorprendido al recibir una placa de reconocimiento del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Antigua, Fernando Estupiñán.







Una sorpresa en la que participaban también sus padres y el maestro de kárate Carlos Dorta, felicitándole todos por lograr proclamarse Subcampeón de Canarias de Kumite en categoría Infantil Masculino.







Te entregamos un reconocimiento muy merecido Eloy, pero tú nos has entregado a todos los aficionados al kárate y al kumite un ejemplo de lo lejos que podemos llegar personal y deportivamente y por ello, muchas gracias, le explicaba el concejal Estupiñán.







La entrega del reconocimiento deportivo se hacía en el patio de juego, siendo respaldada por los aplausos de sus compañeros, profesores y la propia directora del centro de estudios.







El concejal felicita también al instructor Carlos Dorta por la labor que desarrolla en la Escuela Municipal de Kárate que funciona desde hace unos 15 años y en la que se enseña, además de kárate, compañerismo, disciplina, y hasta donde nos puede llevar el esfuerzo personal.







Lamentablemente no he podido asistir por tener una complicada agenda de trabajo estos días, señala el alcalde de Antigua, Matías Peña, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a Eloy por el éxito deportivo obtenido y por ser, como me cuentan, un gran compañero de equipo y Escuela.







La Escuela Municipal de Kárate ofrece una matriculación 100% subvencionada por el Ayuntamiento de Antigua impartiéndose a más de 40 jóvenes en Antigua y Caleta de Fuste.