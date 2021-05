Fuerteventura.- AM-CC Tuineje Exige Plan de Accesebilidad y Movilidad.

No entendemos la poca sensibilidad que tiene la Alcaldesa Esther Hernández con una parte importante de la población, retrasando un documento tan trascendente para poder acometer las acciones necesarias de una manera ordenada y donde no existan “eslabones rotos” en la cadena de accesibilidad.





Todo esto ha originado que las acciones realizadas no cumplan con su función de dar una visión más integral, que no sea solo el entorno físico el único que se considere en el marco normativo, sino que se incluyan otros ámbitos como el transporte, la comunicación y la información y no acciones aisladas que no sirven para nada.