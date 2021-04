Pleno del Cabildo de Fuerteventura acuerda por unanimidad crear una comisión de investigación sobre el centro de día y la residencia de Tuineje

Lloret manifestó la ‘total predisposición de este grupo de gobierno a aclarar, informar y dar acceso inmediato a esta comisión de investigación de toda la documentación relativa al expediente de tramitación de las obras’. ‘Bienvenida sea esta comisión y todas las que hagan falta, para que no haya en la opinión pública ni en la ciudadanía ni una duda sobre la legalidad de las actuaciones’, resaltó.







Con todo, y sin que entre en confrontación con lo aprobado, Lloret aseguró que, una vez el expediente reciba los informes favorables de los Servicios insulares, se activará de inmediato su tramitación formal, ‘que no vamos a retrasar ni un minuto porque es una necesidad urgente de la población del sur de Fuerteventura. Ambas obras son una prioridad de este gobierno, como no me cabe duda de que también lo eran del gobierno anterior. Es nuestra obligación resolver cuanto antes por lo que en cuestión de semanas estaremos en disposición de iniciar su tramitación pública’, concluyó.