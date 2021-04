Pez sierra, frecuente en costas 90 países abocado a la extinción si no se frena la sobrepesca

Los peces sierra han desaparecido de la mitad de las aguas costeras del mundo y sus distintivas rayas se enfrentan a la completa extinción debido a la sobrepesca, según un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad Simon Fraser (Canadá), publicado en la revista Science Advances.

El pez sierra, llamado así por su apéndice largo y estrecho bordeado de dientes, que se asemeja a una hoja de sierra, era frecuente en las costas de 90 países, pero ahora se encuentra entre los peces marinos más amenazados del mundo, y está presuntamente extinto en 46 de esas naciones. Hay 18 países donde falta al menos una especie de pez sierra y 28 más donde dos especies han desaparecido.

Según los investigadores Helen Yan y Nick Dulvy, tres de las cinco especies de pez sierra existentes están en peligro crítico, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y las otras dos están en peligro.

Los dientes de su apéndice se enganchan fácilmente en las redes de pesca. Las aletas del pez sierra se encuentran entre las más valiosas en el comercio mundial de aletas de tiburón y su apéndice también se vende como novedad, como medicina y como espuela para las peleas de gallos.

Se desconoce la presencia actual de los peces sierra en todo el mundo, pero Dulvy advierte que la extinción completa es posible si no se hace nada para frenar la sobrepesca y proteger los hábitats amenazados, como los manglares, donde este pez puede prosperar.

“Estamos documentando los primeros casos de un pez marino de gran alcance que está siendo llevado a la extinción local por la sobrepesca”, advierte Dulvy. “Sabemos desde hace un tiempo que la espectacular expansión de la pesca es la principal amenaza para la biodiversidad de los océanos, las poblaciones de algunos peces se han monitorizado de manera deficiente a lo largo del tiempo”, continúa.

El estudio recomienda que los esfuerzos internacionales de conservación se concentren en ocho países (Cuba, Tanzania, Colombia, Madagascar, Panamá, Brasil, México y Sri Lanka) donde los esfuerzos y una protección adecuada para la pesca podrían salvar la especie.

También encontró que Australia y EE UU, donde ya existen protecciones adecuadas y algunos peces sierra todavía están presentes, deberían ser consideradas como naciones “bote salvavidas”.

“Si bien la situación es terrible, todavía es posible recuperar el pez sierra en más del 70 % de su rango histórico si actuamos ahora”, agrega Yan.

Referencia:

Helen Yan et al. "Overfishing and habitat loss drive range contraction of iconic marine fishes to near extinction" Science Advances