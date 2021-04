Fuerteventura.- El Cabildo urge al Estado a encontrar alternativas alojativas para los migrantes que no sean los establecimientos turísticos

‘En estos momentos, seguimos en las mismas, recurriendo a recursos turísticos porque el gobierno no encuentra alojamientos dignos para los migrantes. Y eso es algo que Fuerteventura no se puede permitir.

Así que las administraciones competentes deben encontrar ya, en días, y si es en horas mejor, alternativas alojativas para los migrantes, otra opción que no sea acogerlos en alojamientos turísticos.



El sector teme que la imagen de migrantes en el hotel de Caleta de Fuste genere tal alarma entre los turoperadores que ponga en peligro la llegada de turistas a partir del 17 de mayo, algo que compromete la recuperación económica en la que tan duramente estamos trabajando.



Así que instamos a los responsables a que resuelvan ya’, afirma Sergio Lloret, presidente de la Institución insular.







En la segunda reunión convocada por el gobierno insular para instar a Estado y gobierno autonómico a resolver de inmediato la situación de los migrantes, el presidente les exigió que se coordinen de una vez.



Asimismo, pidió al representante ministerial a que aclare cuanto antes si seguirán necesitando o no la Nave del Queso, cuya cesión, dadas las circunstancias, se hizo por la vía de urgencia sin el habitual procedimiento administrativo.



‘Si quieren continuar usándola hay que regularizar administrativamente la cesión. Y si no la necesitan, díganlo ya para i niciar el proceso de recuperación, porque también habrá que regularizar administrativamente ese vaciamiento paulatino que ordena el Estado’.







Con respecto a la segunda nave, ‘tras días de intenso trabajo administrativo, el contrato de cesión estaba firmado, a espera de la rúbrica de la otra parte’.



Ahora, el Cabildo paralizará el expediente abierto, ante la comunicación por parte de Migraciones de que no se va a utilizar.



‘Estamos dando palos de ciego. Hace unas semanas se nos pedía que cediéramos una segunda nave en Risco Prieto.



Ahora Migraciones nos dice que no se puede utilizar porque no reúne las condiciones.



El Cabildo ha hecho lo que se le pidió, en su voluntad de cooperar. Hemos trabajado para nada.



Lo que no es de recibo es que la situación siga igual. No es nuestra responsabilidad, no tenemos competencias. Seguimos dispuestos a cooperar, pero el problema han de resolverlo ustedes, y hacerlo ya’, afirmó.







Como posible alternativa a los establecimientos turísticos, el presidente insular sugirió las instalaciones de Defensa en El Matorral, en las áreas más alejadas de la localidad, porque es ‘donde menos impacto social se generaría’.



Lloret también urgió a resolver administrativamente cuanto antes las herramientas necesarias para poder ejercer medidas de control en el Matorral, como alternativa al alojamiento en zonas turísticas.







Además, aseguró que se estudiará la petición efectuada al Cabildo el pasado viernes por el Delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, de ceder suelo disponible donde habilitar barracones prefabricados.



‘Analizaremos esa opción, aclarando que no es solo tener suelo, sino garantizar que lo que se haga en él reúna los servicios necesarios para dar una acogida en condiciones.



Y el Estado también debe mirar su suelo y sus inmuebles’.



Con todo, continuó, ‘Fuerteventura no puede convertirse en el gran suelo de Canarias, tenemos que repartir la carga de la presión de la inmigración entre todas las comunidades, porque la llegada de pateras no va a disminuir en los próximos meses, sino todo lo contrario’.







Al encuentro asistieron la vicepresidenta 1ª, Lola García, el vicepresidente 2º Claudio Gutiérrez, el consejero de Políticas Sociales, Adargoma Hernández, el responsable de Seguridad y Emergencias insular, Fran Torres, la responsable del Area Insular de Salud, Sandra Celís, el representante de la Administración General del Estado, Domingo Fuentes

.



No así el Director General de Salud del Gobierno de Canarias, Conrado Giménez, cuya ausencia criticó Lloret.



‘Fuerteventura y el problema que tenemos es de la suficiente importancia para que esté presente. Ya se le ha convocado dos veces sin que haya acudido. El gobierno de Canarias tiene que preocuparse por esta isla y coordinarse con el Estado para darle una solución de inmediato’, señaló.







En lo relativo a la situación epidemiológica insular, a día de hoy es ‘muy buena’, pese a las fiestas ilegales y al comportamiento de algunos turistas internacionales que no cumplen las medidas de seguridad.



Tanto la directora del área de Salud Insular, Sandra Celís, como el director de la AGE, Domingo Fuentes, coincidieron en que la decisión de usar el hotel de Caleta de Fuste ‘no es la más adecuada desde el punto de vista turístico pero sí, a día de hoy, la única disponible desde el punto de vista sanitario.



Y ahí van a seguir hasta que no encontremos otro lugar’. Este último recordó además que los positivos migrantes no computan, por lo que no elevan las cifras de incidencia que determinan los niveles de restricciones.