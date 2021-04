Fuerteventura.- AMF responde sobre declaraciones de Sandra Domínguez

Fuerteventura.- Ante las manifestaciones publicadas en los medios de comunicación de que el cese o retirada de las competencias delegadas en el Cabildo de Doña Sandra Domínguez Hormiga están relacionadas con intereses privados y no políticos, tras descubrir en el Cabildo algunas actuaciones urbanísticas y de ordenación que no le habían gustado o que supuestamente eran ilegales (al parecer según manifestaciones de la propia Doña Sandra Domínguez Hormiga), ASAMBLEAS MUNICIPALES DE FUERTEVENTURA (AMF) quiere aclarar lo siguiente:

1º).- En diciembre del año pasado Doña Sandra Domínguez Hormiga era la Presidenta de AMF y como tal el 26 de diciembre de 2.020 (tras el cese de Sergio Lloret y Marcelino Cerdeña el 21 de diciembre), firmó un acuerdo con CC y PP, por el que se comprometían a presentar una moción de censura en el Cabildo, tras la toma de posesión de la nueva consejera (la propia Doña Sandra Domínguez) y el 20 de enero de 2.021 otro acuerdo con las mismas fuerzas políticas, en los mismos términos que el anterior, añadiendo que para el caso de que no fuera viable la candidatura de Sergio Lloret, la presidencia sería para Don Claudio Gutiérrez, manteniendo este acuerdo aún en el caso de renuncia del actual presidente.

2º).- Como la viabilidad de la candidatura de Sergio Lloret pasaba porque el consejero de Nueva Canarias, Don Alejandro Jorge, renunciara a ser cabeza de lista, se iniciaron conversaciones con NC para lograr tal objetivo. Al final NC exigía que Doña Sandra Dominguez entregara su acta de parlamentaria (ya que había pasado al grupo de los no adscritos), en un primer instante lo exigía con carácter previo y posteriormente que fuera tras la toma de posesión del nuevo gobierno.

Desde un principio Doña Sandra Domínguez estuvo de acuerdo en entregar el acta del Parlamento para lograr la presidencia del Cabildo, pero, a partir de principios de febrero comenzó a cambiar de opinión, a poner trabas al objetivo de lograr la presidencia del Cabildo para AMF (siendo su presidenta) y a entorpecer el proceso de negociación. Básicamente cuando en una reunión celebrada el 10 de febrero se decide por el resto de compañeros que es preferente obtener la presidencia del Cabildo y, por lo tanto, hay que entregar el acta del Parlamento.

El 11 de febrero de 2021 me envía el siguiente whatsapp; “Sandra Domínguez Hormiga presidenta de AMF a medio del presente comunico a Don Pedro Armas mi renuncia como presidenta del referido partido. Lo que comunico a los efectos oportunos. Buenos días Pedro a partir de ahora tú serás el Presidente del Partido y tendrás que asistir a las reuniones que faltan. Sería mejor que no comunicaras mi baja sino que me sustituyes y así no crear ningún conflicto. Y lo comunicamos de forma oficial después de la moción de censura. Yo ya no puedo ir a ninguna reunión, me incorporo a mi trabajo la semana que viene. Suerte.”

El mismo día, un poco después le envía a Sergio Lloret el siguiente Whatsapp: “Buenos días Sergio le acabo de comunicar a Pedro que él me tiene que sustituir en las reuniones, es el vicepresidente primero yo me incorporo a mi trabajo, y ya lo que queda de reuniones lo hacen ustedes. Dentro de un rato te envío mi renuncia al acta de Parlamentaria . Y ustedes ya programan cuando le dan registro de entrada al Parlamento .”

Una hora después le manda también por whatsapp una imagen del escrito de renuncia al acta de Diputada firmado por ella y con el añadido de “ya te doy el original cuando nos veamos”.

En la semana siguiente el cambio de criterio se acentúa y el 15 de febrero manda una a Sergio Lloret el siguiente whatsapp: “Buenos días Sergio, me imagino que ya lo tendrás en cuenta, pero mi escrito de renuncia espero que no se lo pases a Nueva Canarias hasta que yo lo autorice vale??”

Ante el endurecimiento, a título personal, de su posicionamiento, el 17 de febrero de 2.021 Sergio Lloret le envía el siguiente whatsapp: “Buenas Sandra. A la vista de lo que me has transmitido, hemos decidido suspender la reunión con CC y PP en Fuerteventura y la de NC en Las Palmas a la espera de lo que tu decidas respecto a la continuidad o no de la moción de censura ”.

A lo que responde Doña Sandra Dominguez de forma casi inmediata con otro whatsapp: “Sergio te vuelvo y repito que la moción de censura la firmo sin problema, en los términos acordados con el PP y CC, pero que el acuerdo con NC sea con los plazos que te he dicho”

El lunes 22 de febrero de 2.021 Sergio Lloret envía a Doña Sandra Dominguez el siguiente whatsapp: “ Hemos avanzado con NC en la línea que tu planteabas ”.

La línea que planteaba Doña Sandra Dominguez era que ella entregaría el acta del Parlamento cuando Sergio Lloret fuera presidente y ya se hubiera tomado posesión del gobierno del Cabildo.

3º).- El 11 de marzo de 2.021 Sergio Lloret tomó posesión como Presidente del Cabildo, sin necesidad de moción de censura, debido a la renuncia del hasta entonces presidente y a que Don Alejandro Jorge, en ese mismo día, renunció a ser cabeza de lista al objeto de la votación de la presidencia del Cabildo, cumpliendo con el compromiso de NC al efecto.

De forma inmediata Sergio Lloret delegó las competencias pactadas entre los consejeros de CC y PP, así como en Doña Sandra Domínguez, a quien se le delegó las competencias que ella quiso (de entre las que le correspondían a AMF), Ordenación del Territorio y Gestión del Patrimonio, sin ninguna reserva, ni ninguna limitación, a pesar de que en privado estaba manifestando que no iba a aceptar el compromiso de AMF de entregar el acta en el Parlamento.

Es más, en ningún momento AMF le ha exigido a Doña Sandra Domínguez que renunciara al acta de diputada.

4º).- El 12 de abril de 2.021, por la tarde-noche, el Coordinador Insular de AMF envió a varios miembros del partido, incluida Doña Sandra Domínguez, la siguiente convocatoria: “Siguiendo instrucciones del Presidente en funciones, vengo a convocarles a una reunión en nuestra sede en Antigua para miércoles día 14 de abril a las 18,00 y 18,30 horas. Asuntos a tratar : análisis situación política y orgánica . Se ruega asistencia y puntualidad”.

Al día siguiente, 13 de abril de 2.021 (a las 9,30 horas), Doña Sandra Domínguez envió al Coordinador Insular el siguiente whatsapp: “Buenos días a medio de la presente ruego comunique al presidente en funciones don Pedro Armas que declaro mi baja en el partido AMF . Y para que así conste y surta los efectos oportunos”.

Tras comunicarme dicho whatsapp, convoqué al Comité de Dirección para el día siguiente, quien procedió a tomar conocimiento de dicha baja, aceptarla, comunicar al Presidente del Cabildo que recuperara todas las competencias delegadas a Doña Sandra Domínguez y solicitarle a ella que entregara el acta de consejera del Cabildo.

5º).- Como se puede observar por todo lo expuesto, el cese o retirada de competencias delegadas de Doña Sandra Domínguez se debe estrictamente al hecho de causar baja en el partido y no a ningún tipo de interés privado relacionado con actuaciones urbanísticas y de ordenación.

AMF ha firmado un pacto con CC y PP para gobernar el Cabildo, no lo ha firmado Doña Sandra Domínguez como persona física independiente, ni AMF ha firmado un pacto con Doña Sandra Domínguez como consejera independiente. Entendemos que si Doña Sandra Domínguez se da de baja en el partido no puede ostentar consejerías o competencias que le corresponden a AMF.

Aunque somos conscientes de que no va a entregar el acta de consejera del Cabildo, como partido estamos en la obligación de solicitárselo.

El 15 de abril de 2.021, al intentar Sergio Lloret comunicar con Doña Sandra Domínguez para indicarle la orden que había recibido de AMF esta le envió el siguiente whatsapp: “Eres un impresentable Sergio menuda cara tienes. Ya puedes ir borrando mi nombre de tus contactos y vete un poquito a la mierda”.

6º).- Si Doña Sandra Domínguez ha visto o detectado alguna ilegalidad en algún expediente de la consejería de Ordenación del Territorio tiene la obligación de denunciarlo y si ha sido cometido por Sergio Lloret desde AMF le conminamos a que efectúe de inmediato dicho denuncia.

7º).- También si Doña Sandra Domínguez quiere presentar una moción de censura a Sergio Lloret, como está diciendo y ofreciendo, está en su derecho democrático.

El Vicepresidente 1º y Presidente en funciones de AMF

PEDRO ARMAS ROMERO