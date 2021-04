El Arte Urbano de Banksy y el Corona-virus Universal por Ángel Díaz Arenas

Ángel Díaz Arenas

con las siguientes palabras e ilustración1: “…, y ya que estamos hablando de pintura, recordemos un «Ladrón de bicicletas» 2 (1948) y sin Vittorio de Sica (1901-1974), aunque éstas estén bastante descacharrada/s e incluso robada/s”, permitiéndonos sumar el siguiente grafito del artista urbano Banksy denominada “La bicicleta de la niña del hula-hula”:





«“lo profundo del tiempo” y “ahora en la senectud” (Cuando éramos jóvenes y creíamos en la inmortalidad 35 años después: 1985 → 2020) (Madrid, 2020). Editorial Verbum. I.S.B.N.: 978-84-1337 3 con otro grafito del mismo artista que se titula en alemán “Banksy malt Bild für Corona-Helfer“ («Banksy pinta para los ayudantes de los pacientes de “Corona”») y cuya imagen muestra,su grafito central rodeado por tres simpáticas enfermeras que posan azules y sonrientes delante de su obra que rinde homenaje a los profesionales de la salud y se instala en un hospital de Reino Unido, dibujo que será subastado para recabar fondos para el sistema de salud del país (según informa la agencia Press Association).







Conviene señalar que el artista titula la obra, Game Changer (Cambio en el juego o Cambio de reglas, un juego de palabras en inglés que se refiere al papel crucial de los profesionales de la salud y a que el niño ha cambiado de juguete) la cual mide cerca de un metro y se encuentra en un pasillo del hospital de Southampton. «Gracias por todo lo que hacen (escribe el artista en una nota dirigida al personal del establecimiento).







Espero que esto iluminará un poco el lugar; aunque sea en blanco y negro». Artista (Yate, Gloucestershire, *1974) que parece ser es el seudónimo de un aficionado británico de arte urbano, conocido por su misteriosa identidad. Estuvo en el documental llamado “Salida por la tienda de regalos” (2010), pero se desconocen otros detalles de su biografía. Según un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres, publicado en marzo de 2016, Banksy podría ser Robin Gunningham, residente de Bristol. Sobre su identidad y obra conviene consultarse el artículo de Elena Cué titulado “Banksy: biografía, vídeos y mejores obras” 4 , cuyas frases iniciales informan: “Banksy es el seudónimo con el que se conoce al artista más representativo del Street Art (arte callejero) en la actualidad.

Aunque no se tienen datos biográficos sobre él, se cree que nació en una localidad cercana a Bristol en 1974 y que después se trasladó a la ciudad, en donde pasó su juventud. Un estudio reciente de la Universidad Queen Mary de Londres identifica al artista como Robin Gunningham y confirma que nació y se crió en Bristol. (…).

El 12 de julio de 2008 el periódico Mail on Sunday anunció haber descubierto su identidad, identificándolo como Robin Gunningham, hecho que él siempre ha negado. Según otros medios, su nombre real podría ser Robert Banks o Robin Banks, pero esto parece más una mala interpretación de una broma acerca de la semejanza entre este último nombre con la expresión inglesa robbing banks (robando bancos).

Sea como fuere, el misterio sigue rodeándole. Según Will Simpson, secretario del club de fútbol de Bristol Easton Cowboys and Cowgirls, el artista les acompañó en una gira por México en 2001, en donde jugó contra los Luchadores por la libertad zapatista y donde pintó un mural en apoyo a su causa. De este hecho hay una foto en la que aparece pintando dicho mural, con el rostro cubierto por un pañuelo, sin que se pudiera adivinar nada más sobre su identidad. Estas imágenes fueron publicadas en el libro Freedom Through Football: The Story Of The Easton Cowboys & Cowgirls”.





La subasta de este grafito se realizó, según informa AGENCIAS en “SUBASTAS DE ARTE: «Banksy vende por 19 millones una obra de homenaje a los sanitarios y dona el dinero a la sanidad pública. El cuadro, que muestra a un niño jugando con una enfermera ‘superheroína’, fue regalado a un hospital de Southampton» 5 , informando: “Banksy, el artista urbano más famoso del mundo pese a que no se conoce su identidad, ha logrado este martes un récord y emocionar a un país.

Su obra Game Changer, un homenaje a los sanitarios que al principio de la pandemia de la covid-19 apareció misteriosamente en el pasillo del Hospital General de Southampton (en Inglaterra), ha sido subastada por la casa Christie’s de Londres por 16.758.000 libras (19.422.522 euros, algo más de 23 millones de dólares), un récord mundial para un trabajo del artista británico en una puja.

Y la mayor parte del dinero lo donará al Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en sus siglas inglesas), una obra benéfica que ha comunicado el mismo día en que el Reino Unido celebra el primer aniversario del confinamiento del país.

La obra, hecha al carboncillo, muestra a un niño jugando con una muñeca enfermera, como si fuera una superheroína, mientras Batman y Spiderman, aparecen tirados en una papelera, ya que nada pueden hacer contra la covid.

La obra, titulada Game Changer fue regalada al centro sanitario con el siguiente mensaje: “Gracias por todo lo que estáis haciendo. Espero que esto ilumine un poco este lugar, aunque esté hecho en blanco y negro”.

La suma recaudada por el cuadro superó con creces su precio de partida, de dos millones de libras, y será donada a organizaciones sanitarias y benéficas vinculadas con el NHS. En un comunicado, la corresponsable de Arte Contemporáneo y de Posguerra para Europa en Christie’s, Katharine Arnold, destacó lo “significativo” de haber alcanzado esa cantidad el mismo día en que el Reino Unido “celebra una jornada de reflexión para marcar el aniversario del primer confinamiento y tras haberse perdido tantas vidas en el mundo”.

La experta de Christie’s señala que “con la imagen perfecta del niño pequeño jugando con su muñeca superheroína; una enfermera con el logo de la Cruz Roja, (Banksy) capturó perfectamente la esencia de este momento”.

También el responsable del Hospital universitario de Southampton, David French, ha dicho este martes, tras conocer el resultado de la subasta que “este increíble regalo será impagable a la hora de ayudarnos a centrarnos en promocionar y proteger el bienestar de nuestros empleados mientras sanan y se recuperan del pasado año”.







El hospital seguirá luciendo una copia de la obra en sus paredes.









El anterior récord de Banksy en una puja fue una obra que mostraba la Cámara de los Comunes del Parlamento británico desbordada por chimpancés que se vendió por 9,8 millones de libras (11,3 millones de euros, 13,4 millones de dólares) en octubre de 2019, según confirmó a Efe una portavoz de Christie’s. Ese cuadro que mide 2,5 metros de ancho por 4,2 de alto y se titula Devolved Parliament (“Parlamento transferido”) fue pintado por el artista de Bristol en 2009 y también entonces su precio de venta superó al estimado por la casa de subastas Sotheby’s, alcanzando la suma de 1,18 millones de euros.»





Un Game Changer que presentamos principalmente para recordar el mérito de los cuerpos médicos y sanitarios, sobre todo en un momento de la historia humana universal plagada por la epidemia “Covid 19” que está, de algún modo, castigando y decimando la humanidad; y, sobre todo -en mi caso particular- en homenaje a mi esposa Birgit muy doliente y tal vez muriente…





