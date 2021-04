Cabildo de Fuerteventura pide al Gobierno de Canarias la bajada de nivel e insta a las administraciones a la máxima coordinación en Inmigración

Fuerteventura.- C on las cifras más recientes y una clara tendencia a la baja, necesitamos que el Gobierno de Canarias nos baje inmediatamente de nivel, porque la economía majorera no puede soportar más el impacto de las restricciones en la actividad de pymes y autónomos’, expresó hoy miércoles 14 de abril el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret López.