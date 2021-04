Alejandro Jorge, comenta porqué seguirá en la Oposición del Cabildo de Fuerteventura

El pasado 22 de diciembre de 2020, los consejeros Sergio Lloret y Marcelino Cerdeña, tomaron la decisión de no acudir al pleno del Cabildo de Fuerteventura en el que se debatían los Presupuestos Generales de la Institución para el ejercicio 2021.

Desconocía que esto iba a suceder, porque los compañeros nunca me informaron del asunto, y al no poder ser localizados ni antes, ni durante la sesión plenaria, el Gobierno quedó en minoría, perdiendo la votación de los Presupuestos.

Tampoco se pudo localizar a los consejeros tras el pleno, y finalmente, el presidente Blas Acosta decidió cesar a ambos.

El 26 de diciembre de 2020, trasciende que Coalición Canaria, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Partido Popular, habían alcanzado y firmado un acuerdo para proponer, mediante una moción de censura, a Sergio Lloret como presidente del Cabildo.

Para ello habían marcado una hoja de ruta: Marcelino Cerdeña debía entregar su acta de consejero insular y ocupar su lugar Sandra Domínguez, con ello tendrían las doce firmas necesarias para el plan orquestado.

El 14 de enero de 2021, y tras varios días escuchando que Alejandro Jorge iba a propiciar una moción de censura contra el presidente socialista Blas Acosta, fui preguntado, tras una rueda de prensa institucional, sobre este hecho.

Tajantemente dije que no iba a facilitar una moción de censura contra el presidente, pues sería una traición, una deslealtad absoluta hacia el “Pacto de las Flores” firmado por el PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera, el cual alcanzaba, entre otras instituciones, al Cabildo de Fuerteventura.

Tras mis declaraciones, la reacción de Sandra Domínguez fue la de abandonar el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias en el Parlamento Autonómico, dejando al partido con un diputado menos, pasando de cinco que obtuvo en las elecciones de 2019 a cuatro.





A raíz del acontecimiento reseñado, Asambleas Municipales de Fuerteventura y Nueva Canarias entablan conversaciones.

La propuesta resultante de esos encuentros es la siguiente: Sandra Domínguez entregaría su acta de diputada en el Parlamento de Canarias, y si se producía una moción de censura en el Cabildo majorero, posteriormente yo tendría que ceder la cabeza de lista en favor de Lloret.

De esta forma, Nueva Canarias recuperaría el quinto diputado en el Parlamento de Canarias y reforzaría el “Pacto de las Flores”.





Varios días después, se me traslada por parte de Nueva Canarias, que el orden establecido había cambiado, debía presentar mi renuncia a la cabeza de lista, y luego Domínguez abandonaría el Parlamento.

Además me trasladaron que AMF en todo momento ofreció la posibilidad de incorporar a Nueva Canarias al Gobierno Insular, una vez prosperara la censura, siempre que yo lo considerara oportuno.

Reconozco que esto es cierto, tengo las puertas abiertas para incorporarme.





También es cierto que acepté el mandato del partido para presentar mi renuncia, pero cuando se iba acercando el día de celebración de la Junta de Portavoces, (a la que debía acudir Sergio Lloret con el escrito de mi renuncia), hice una profunda reflexión.





Fue el domingo, día 21 de febrero de 2021, cuando me encontraba redactando el escrito, que me decidí por no renunciar, precisamente por los argumentos esgrimidos el pasado 14 de enero de 2021.

Hubiese sido una canallada por mi parte que no me perdonaría jamás, traicionar a mis compañeros y compañeras de Gobierno y propiciar la moción de censura.

Por eso redacté otro escrito, pero el de mi dimisión como presidente de Nueva Canarias en Fuerteventura, pues debía ser consecuente con la decisión tomada. Así se lo trasladé al presidente de mi partido, Román Rodríguez.





El día 25 de febrero de 2021, en el transcurso de la sesión plenaria ordinaria del Cabildo, el presidente Blas Acosta presenta su dimisión, y al terminar el pleno, me acerco a Sergio LLoret y le comento que al no haber moción de censura se tendría que elegir un nuevo presidente o una nueva presidenta.

Es entonces cuando le pregunto si de verdad tiene los apoyos necesarios para ser presidente de la Corporación, le pedí que me confirmara si Lola García de Coalición Canaria, y Claudio Gutiérrez del Partido Popular, retirarían o no votarían sus respectivas candidaturas a la presidencia para apoyarlo a él, extremo que me confirmó.

Entonces, resultaba absurdo optar por bloquear la situación, porque existía una mayoría de consejeros y consejeras que apoyaban a un único candidato. Por eso registré el escrito en el registro general del Cabildo renunciando a la cabeza de lista de la coalición electoral.

El 11 de marzo de 2021 se celebra el pleno extraordinario del Cabildo para elegir presidente. Mi voto fue para la candidata socialista, María Jesús de la Cruz Montserrat, a sabiendas que perderíamos la votación.

Lo hice porque quería ser consecuente con el pacto firmado hasta el último segundo que estuviésemos juntos. Finalmente resultó elegido Sergio Lloret con los votos de Coalición Canaria, Partido Popular, AMF, y el suyo propio. Desde ese momento se inicia el camino del nuevo Gobierno Insular.





Cuando apenas ha transcurrido un mes, el pasado 15 de abril de 2021, salta la noticia en la que Asambleas Municipales de Fuerteventura exige el acta de consejera a Sandra Domínguez, y reclama al presidente del Cabildo que la cese de inmediato de sus responsabilidades de gestión.

Hecho que se produce el 16 de abril de 2021, mismo día en el que aparecen unas gravísimas declaraciones de Domínguez en un conocido diario respecto a su cese, cito literalmente: “No tiene nada que ver con la política sino con el Plan Insular. Descubrí tras llegar al Cabildo algunas situaciones urbanísticas y de ordenación del territorio que no me gustaron nada de nada”.

Y en referencia a Sergio Lloret manifiesta: “No es de AMF porque concurrió en nuestra lista como independiente y luego quien asesora en la sombra tampoco es del partido porque lo abandonó hace tiempo. Ambos quieren controlar el planeamiento insular al margen del interés general.

Me opuse rotundamente a esto. Aquí venimos a defender el interés de los ciudadanos”. Además de estas declaraciones, Sandra Domínguez hizo otras en una igualmente conocida emisora de radio majorera: “Buscan argumentos políticos para esconder intereses personales”.

Llegados a este momento, he de decir, que me decidí a realizar este comunicado, porque en los últimos días se ha especulado con mi incorporación al Grupo de Gobierno, asunto que además se ha comentado en los medios de comunicación de la isla.

Y como dije anteriormente, es cierto que se me ha ofrecido la posibilidad de incorporarme al Gobierno Insular cuando lo considere, pero mi labor debo seguir desempeñándola desde la oposición, ejerciéndola de forma responsable y constructiva, como he hecho durante más de una década. Además no estoy de acuerdo con este nuevo gobierno, y formar parte del mismo es ir en contra de lo que pienso.

Miles de personas en el desempleo, y otras miles en ertes que pueden acabar en eres. Negocios que se cierran para siempre después de tantos años de andadura, autónomos que cesan su actividad.

Incertidumbre por el futuro de los jóvenes, y una alta preocupación por la salud y el desarrollo económico y social de la población de esta isla, son motivos más que suficientes para centrar todos nuestros esfuerzos en aplicar soluciones a estos problemas.

No es importante que yo tenga un cargo en el Gobierno, lo que importa a la ciudadanía es que los políticos ejerzamos con dedicación, responsabilidad y acierto, con independencia del lugar que ocupemos.

Por encima de los cargos están los majoreros y las majoreras, que ahora sufren el descrédito de una institución que siempre ha gozado de estabilidad política.

En diversas oportunidades he defendido con contundencia y argumentos que no existían motivos para romper el pacto de gobierno que habíamos firmado. Con rotundidad, lo mantengo más que nunca.

A través de estas palabras espero haber aclarado las dudas, zanjando de esta forma las especulaciones que han existido al respecto. Alejandro Jorge continuará en la oposición en el Cabildo de Fuerteventura.

En Fuerteventura, sábado 17 de abril de 2021.

Alejandro Jorge Moreno.