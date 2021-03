Vacunas de Pfizer y Moderna efectivas para prevenir contagios, según los CDC de USA

Una sola dosis de las vacunas contra la covid-19 de Pfizer y de Moderna tiene una efectividad del 80 % para prevenir el contagio. Al suministrar las dos dosis recomendadas, la efectividad asciende hasta el 90 %. Estos datos se desprenden de un estudio publicado este lunes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE UU.

“Estoy entusiasmada de compartir información sobre este nuevo estudio [...] que evalúa la efectividad de las vacunas de Pfizer y Moderna a la hora de prevenir las infecciones”, anunció la directora de los CDC, Rochelle Wallensky, en una rueda de prensa.

El efecto ha sido observado dos semanas después de la administración de la primera dosis a los participantes en el estudio, realizado en 3.950 trabajadores sanitarios entre el 14 de diciembre y el 13 de marzo. Cada semana, e independientemente de que mostrasen síntomas o fuesen asintomáticos, se realizaron pruebas rutinarias para detectar infecciones por SARS-CoV-2 entre los voluntarios.

De entre todos los voluntarios, que debían no tener antecedentes de infecciones por covid-19, el 62,8 % (2.479) recibió las dos dosis recomendadas y 477 (el 12,1 %), solo una dosis de la vacuna. El resto de participantes no fueron vacunados.

En aquellos que no recibieron ninguna vacuna se registró una tasa de incidencia de 1,38 infecciones por cada 1.000 voluntarios, mientras que en los que sí se vacunaron total o parcialmente solamente se registraron unas tasas de incidencia de 0,04 y 0,19 infecciones por cada 1.000 personas, respectivamente.

Se notificaron 8 infecciones confirmadas por PCR entre las personas con inmunización parcial (una dosis) y otras 3 infecciones entre quienes se vacunaron con la pauta completa. Para los autores, estos hallazgos indican que las vacunas de ARNm autorizadas son efectivas para prevenir la infección por SARS-CoV-2, independientemente del estado de los síntomas.

“Estos resultados provisionales [...] demuestran que los esfuerzos actuales de vacunación se traducen en beneficios preventivos sustanciales entre adultos en edad de trabajar. Refuerzan la recomendación de los CDC de una inmunización completa de dos dosis con vacunas de ARNm. Se recomienda la vacuna contra la covid-19 para todas las personas candidatas”, concluye el estudio.

Referencia:

Thompson MG et al. “Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First Responders, and Other Essential and Frontline Workers”. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. (2021)