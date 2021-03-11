Fuerteventura.-Pleno de Tuineje del martes 16 de Marzo debatirá el proyecto de presupuestos

Tuineje,Fuerteventura a 11 de marzo de 2021.- El Ayuntamiento de Tuineje reúne el próximo martes 16 de Maezoal pleno en sesión ordinaria a partir de las 9:00 horas para abordar, entre otros asuntos, la aprobación inicial del presupuesto de la entidad para el ejercicio 2021.
La sesión será presidida por la alcaldesa Esther Hernández con limitación de aforo por las restricciones provocadas por la pandemia de la COVID-19.
A debate también la situación provocada por la proliferación de proyectos de instalación de placas fotovoltaicas en el municipio.
Los asuntos que conforman el orden del día son:
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL BORRADOR DE ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE 19 DE ENERO DE 2021.
SEGUNDO.- APROBACION INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA CORPORACION, LA PLANTILLA DE PERSONAL Y LAS BASES DE EJECUCION, PARA EL EJERCICIO 2021. ACUERDOS QUE PROCEDAN.
TERCERO.- APROBACION DE LA ADOPCIÓN DEL RÉGIMEN DE FISCALIZACIÓN E INTERVENCIÓN LIMITADA PREVIA DE REQUISITOS BÁSICOS EN MATERIA DE GASTOS Y OBLIGACIONES. (EXPTE. N.º 2021-710).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
CUARTO.- APROBACION DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS Nº 01/2021, A FIN DE APLICAR AL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE 2021 (EXPTE. N.º 2021-744).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
QUINTO.- DETERMINACION Y ASIGNACIÓN A LA PORTAVOCÍA DEL GRUPO COALICIÓN CANARIA (CCA-PNC), Dª CANDELARIA UMPIERREZ RAMOS. (EXPTE. N.º 2020-1643).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
SEXTO.- APROBACION DE LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA EL EJERCICIO 2.021 DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE (EXPTE. N.º 2021-719).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
SEPTIMO.- APROBACION DEL PLAN ANUAL NORMATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE DE 2021 (EXPTE. N.º 2021-35).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
OCTAVO.- APROBACION DEL CAMBIO DE REPRESENTANTE MUNICIPAL EN LOS ORGANOS COLEGIADOS (EXPTE. N.º 2019-1547).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
NOVENO.- APROBACION DE LA RECTIFICACIÓN ANUAL DEL INVENTARIO DE BIENES Y DERECHOS DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE (EXPTE. N.º 2021-575).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DECIMO.- DECLARACION COMO FORMALMENTE SUBSANADO EL ACUERDO ADOPTADO POR EL PLENO DE LA CORPORACIÓN DE FECHA 31 DE ENERO DE 2020 POR EL QUE SE CEDIÓ NUEVAMENTE LA PARCELA ANEXA ENTRE EL CENTRO DE SALUD DE GRAN TARAJAL Y LA GUARDERÍA INFANTIL, ZONA DE LA ROSA DEL CARRIZAL (VALLE DE GRAN TARAJAL), TÉRMINO MUNICIPAL DE TUINEJE, CON UNA SUPERFICIE DE 1.000 M2 INDIVISIBLES A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, Y CONVALIDACION DEL MISMO E INCLUSION DE LA PARCELA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PÁJARA (EXPTE. N.º 2019-2062).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
UNDECIMO.- DESESTIMACION DEL RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR ASESORES LOCALES CONSULTORÍA S.A, CON CIF A92799568, CONTRA EL ACUERDO PLENARIO, ADOPTADO CON FECHA 5 DE ENERO DE 2021, EN LA QUE SE ACUERDA INICIAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ACTUAL DE SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA GESTIÓN, LIQUIDACIÓN, INSPECCIÓN, NOTIFICACIÓN Y RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS MUNICIPALES (EXPTE. N.º 2016-996).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DUODECIMO.- MOCION DEL GRUPO DE GOBIERNO (PP, AMF Y PSOE), CON R.E. N.º 2074/04-03-2021, SOBRE IMPLANTACION DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS EN EL MUNICIPIO DE TUINEJE (EXPTE. N.º 2021-808).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DECIMOTERCERO.- MOCION DEL GRUPO COALICION CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 1933/02-03-2021, PARA UNA MORATORIA EN LA IMPLANTACION DE PARQUES ENERGETICOS EN FUERTEVENTURA (EXPTE. N.º 2021-806).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DECIMOCUARTO.- MOCION DEL GRUPO COALICION CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 2358/11-03-2021, PARA LA CONCESION DE VIVIENDAS SOCIALES VACIAS (EXPTE. N.º 2021-832).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DECIMOQUINTO.- MOCION DEL GRUPO COALICION CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 2359/11-03-2021, PARA INSTAR AL GOBIERNO DE CANARIAS A EJECUTAR CON URGENCIA UN PAQUETE DE MEDIDAS DE CARACTER SOCIAL Y ECONOMICO QUE AYUDE A PALIAR LA ELEVADA VULNERABILIDAD DE MUCHAS FAMILIAS CANARIAS (EXPTE. N.º 2021-834).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DECIMOSEXTO.- MOCION DEL GRUPO COALICION CANARIA (CCa-PNC), CON R.E. N.º 2360/11-03-2021, DE SUBVENCION DEPORTES AUTOCTONOS (EXPTE. N.º 2021-833).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DECIMOSEPTIMO.- MOCION DE LOS GRUPOS REPRESENTADOS EN EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE, CON R.E. N.º 2370/11-03-2021, CON MOTIVO DEL DIA 8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, (EXPTE. N.º 2021-840).- ACUERDOS QUE PROCEDAN.
DECIMOOCTAVO.- TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. N.º 2021-1320/15-02-2021 (EXPTE. N.º 2021-490).
DECIMONOVENO.-TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DEFINITIVO DE LA FISCALIZACIÓN DEL GRADO CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EN LAS FISCALIZACIONES APROBADAS POR EL PLENO DE LA INSTITUCIÓN EN LOS EJERCICIOS 2016 Y2017, REMITIDO POR LA AUDIENCIA DE CUENTAS DE CANARIAS, CON R.E. N.º 2021-0001282/12-02-2021 (EXPTE. N.º 2021-667).
VIGESIMO.-TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE TESORERIA DE 18 DE FEBRERO DE 2021, RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PREVISTOS EN LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, Y REAL DECRETO 635/2014, DE 25 DE JULIO, CON REFERENCIA AL CUARTO TRIMESTRE DE 2020 (EXPTE. N.º
2020-919).
VIGESIMOPRIMERO.- DACION DE CUENTA DE LOS DECRETOS Nº 270/2021; 271/2021; 272/2021; 273/2021; 274/2021; 275/2021; 276/2021; 277/2021; 279/2021 y 280/2021, ASENTADOS CON FECHA 2 DE MARZO, DE DELEGACION DE COMPETENCIAS (EXPTE. N.º 2019-1472).
VIGESIMOSEGUNDO.- DACION DE CUENTA DEL DECRETO N.º 379/2021, ASENTADO CON FECHA 10 DE MARZO, DE APROBACION DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE TUINEJE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 Y DEL INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO EN LA LIQUIDACIÓN DEL CITADO PRESUPUESTO DE FECHA 10 DE MARZO. (EXPTE. Nº 2021-803).
VIGESIMOTERCERO.- DACION DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA-PRESIDENCIA Y CONCEJALES DELEGADOS DESDE EL Nº 46/2021 (14.ENERO.2021) HASTA EL N.º 379/2021 (10.MARZO.2021)
VIGESIMOCUARTO.- ASUNTOS DE LA ALCALDÍA.
VIGESIMOQUINTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
0 Comentarios