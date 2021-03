Diputados Nacionalistas , desconcertados por el rechazo del Gobierno de Canarias a un plan de recuperación e inversiones para Lanzarote y Fuerteventura

os diputados del Grupo Nacionalista Canario, especialmente los representantes de Fuerteventura y Lanzarote y La Graciosa, han mostrado hoy su desconcierto por el rechazo de los grupos que conforman el Gobierno a una propuesta de resolución, por la que se instaba a poner en marcha con urgencia un plan específico de ayudas a la reactivación económica para las islas de Fuerteventura y Lanzarote, por ser las más afectadas por la crisis derivada del COVID-19.

En las negociaciones con las fuerzas del cuatripartito, “intentaron llegar a una propuesta transaccional que no pudimos aceptar porque nos obligaban a eliminar la referencia específica a las islas de Lanzarote y Fuerteventura y simplificar la iniciativa a un solo plan “cuando entendemos que por la incidencia de la pérdida empleo en estas dos islas lo que se requiere es una planificación estratégica que reactive la economía”.

Los datos son claros, “la caída del PIB ha sido muy superior a la media de Canarias y en unos índices de paro insulares que duplican la media autonómica”, manifiestan, por lo que no entienden cuál ha sido la defensa de los diputados y diputadas de estas islas pertenecientes a las fuerzas del cuatripartito.

Tal y como explica el Instituto Canario de Estadística, la caída del PIB en 2020 de Canarias es de un 20,8%; en Lanzarote de un 29,8 y en Fuerteventura de un 34,2. El paro registrado en enero de 2021 en Canarias es de un 32%, en Lanzarote de un 69% y en Fuerteventura de un 56%; y en cuanto a las empresas inscritas en la Seguridad Social, en Canarias disminuyen un 6,69%; representando en Lanzarote, un 10,3%; y en Fuerteventura, un 10,47% .

José Miguel Barragan, Mario Cabrera, Nereida Calero, Jana González, Jesús Machín, Oswaldo Betancort y David de la Hoz han insistido en “seguir trabajando para que el Gobierno de Canarias asuma de una vez que Canarias no avanza si todas las islas no lo hacen a la misma velocidad, no dejando atrás a ninguna”, y “buscaremos las iniciativas necesarias para que se pueda dar la respuesta adecuada a las necesidades de estas dos islas”.