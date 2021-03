Cabildo de Fuerteventura no sube el sueldo de su equipo de gobierno, que cobrará exactamente lo que figura en los presupuestos aprobados por el anterior gobierno





El equipo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura quiere aclarar que el acuerdo aprobado en el Pleno de la Corporación insular, hoy, viernes, día 26 de marzo, referente al régimen de dedicación exclusiva o parcial, no supone una subida de sueldo de los miembros de la corporación, dado que se cobrará exactamente lo que aparece en las bases de ejecución del Presupuesto General del Cabildo de Fuerteventura, aprobado el pasado mes de febrero, cuando aún gobernaba el anterior grupo de gobierno, y que son exactamente las mismas que propusieron en el presupuesto rechazado en diciembre. Por lo tanto, los sueldos se fijan en los mismos términos que los establecidos por el anterior mandato.

“Este grupo de gobierno no ha modificado ni incrementado las retribuciones de los cargos públicos, que cobrarán exactamente lo que figura en los presupuestos del Cabildo de Fuerteventura y que figuraba además en los presupuestos que se llevaron a aprobación sin éxito en diciembre de 2020”, explica el presidente del Cabildo, Sergio Lloret López.

Por su parte, la vicepresidenta primera, Lola García, añade que “las cantidades que aparecen en el régimen de dedicación exclusiva o parcial son idénticas a las ya aprobadas anteriormente”.

Para Claudio Gutiérrez, portavoz del PP, asegura que “mentir a los ciudadanos en el primer día de oposición deja clara “cuál va a ser la estrategia de parte de la oposición que no será constructiva ni leal a la institución y, por tanto, tampoco a los majoreros”.

Desde la Corporación insular se precisa además, que el acuerdo adoptado hoy es la transcripción literal del aprobado en el Pleno del 26 de julio de 2019, sesión plenaria en la que tomó posesión el anterior grupo de gobierno, en el que se especificaba que “las retribuciones serán actualizadas anualmente en el mismo porcentaje que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado en relación al personal al servicio de las Administraciones Públicas, siempre que no exceda el límite máximo que pueden percibir los miembros de las Corporaciones locales”. Y, al no estar presupuestado ni contemplado en las bases de Ejecución, por tanto, en caso de revisión en las leyes de presupuestos, esto no se hará efectivo.

El acta del Pleno del 26 de julio y las bases de ejecución pueden ser verificadas directamente por los ciudadanos y ciudadanas a través del portal de transparencia del Cabildo.