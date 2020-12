PP y CC solicitan un pleno extraordinario en Pájara para abordar la bajada de impuestos y la cesión de suelo para el CAE del Sur de Fuerteventura

Fuerteventura.- El Partido Popular y Coalición Canaria en Pájara han solicitado la celebración de un pleno extraordinario para debatir sobre dos mociones presentadas por ambos grupos relativas a que las familias, los autónomos y las pymes no paguen que han estado sin actividad no paguen basura y, además, se permita rebajar la tasa de aparcamiento, carga y descargar en vía pública de 60 a 10 euros.

"Se trata de seguir actualizando ordenanzas que permitan a los autónomos y pymes reducir lo que tienen que pagar al ayuntamiento en impuestos a pesar de que no están prestando su actividad ya que muchos siguen cerrados porque el turismo sigue sin reactivarse", asegura la portavoz del PP, Dunia Álvaro.

Para ello, el PP y CC proponen la modificación del Artículo 10 sobre Exenciones y Bonificaciones para que se pueda dejar sin efecto la cuota a aquellos autónomos y empresas que puedan demostrar que han estado sin actividad durante la pandemia o que han tenido que echar el cierre temporal por la covid19.

Además, proponemos la modificación del artículo 11 para que se baje la tasa de basura a las familias que están en Erte o que han visto reducidos sus ingresos debido a la pérdida de empleo en, al menos, un 50%.

"Se trata de bajar impuestos y que las familias, autónomos y pymes paguen menos porque no tienen con qué afrontar esos pagos, no tienen ingresos. La demanda social en Pájara sigue creciendo y el Alcalde no ha sido capaz de aprobar ni una sola base de ayuda a las familias, pymes y autónomos del municipio", denuncia Álvaro.

Además, PP y CC proponen la modificación de la Ordenanza de pago por uso de la vía pública para Aparcamientos, carga y descarga de mercancías pasándola de 60 euros a 20 euros, a razón de 10 euros por semestre.

CAE DEL SUR DE FUERTEVENTURA

Además, en el pleno solicitado por PP y CC se pide al Alcalde de Pájara que responda a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que "lleva 11 meses esperando por la respuesta del Ayuntamiento de Pájara para formalizar la cesión del suelo necesario para la construcción del Centro de Atención de Especialidades de La Lajita.

Un centro que, además, ahora el PSOE, Podemos, NC y AMF en el Gobierno de Canarias han decidido rebajar la partida presupuestaria del presupuesto para el año 2021", denuncia el concejal de CC, Miguel Ángel Graffigna.

Y que, Sanidad solicitó el 13 de enero de 2020 al Ayuntamiento completar la cesión de una parcela para su construcción en La Lajita. "Sin embargo, 11 meses después, ni el alcalde Pedro Armas y ni sus socios de gobierno han respondido al escrito de la Consejería a pesar de que el sur de Fuerteventura sigue sufriendo la doble insularidad en materia sanitaria", asegura CC.

Hay que recordar que el Plan Funcional necesario para la construcción del CAE fija una superficie mínima de 12.814 metros cuadrados que requería del Gobierno de Canarias una inversión global de 14 millones de euros y que permitiría acercar la mayor parte de los servicios sanitarios del Hospital al Sur de la Isla evitando el desplazamiento de la población.

"Si este grupo de gobierno de Pájara no cede el suelo, los vecinos y vecinas tendrán que seguir desplazándose al Hospital para recibir tratamientos médicos que, con otro gobierno municipal, podrían recibir en Pájara".